PUBBLICI ESERCIZI

VENEZIA «Apriamo anche alla sera». Il grido lo lancia Ernesto Pancin, direttore dell'Aepe, rivolgendosi a tutti i livelli, dal sindaco al governo, affinché i pubblici esercizi non debbano più sottostare al blocco delle attività dopo le 18. La motivazione che porta l'associazione dei pubblici esercenti veneziani a chiedere di ripartire è economica, perché le aziende sono al collasso, le famiglie non sanno più come arrivare a fine mese e ora che il rischio si sta mitigando, per l'associazione potrebbe essere il momento giusto per aprire in sicurezza.

I NUMERI E IL PATTO

Anche perché i numeri sono impietosi: «Con l'attuale regime di blocco alle 18 - dice Pancin - ha aperto un locale su 10. Allungare fino a sera, garantendo distanze e rispetto delle regole, salverebbe questa fetta importante di economia cittadina, con tutto il suo indotto. Non vedo cosa cambi tra chi va a pranzo alle 13 e chi può andare a cena alle 20. Se un ristorante rispetta i protocolli a pranzo, lo può fare anche la sera. Gli assembramenti non dipendono da questo, non dipendono dai locali, ma dalla gente. E allora con le forze dell'ordine siamo pronti a un patto, perché ci aiutino a sanzionare chi non rispetta le regole, ma senza criminalizzare i ristoratori: sarebbe come se per prevenire la rapine, si chiudessero le banche».

L'APPELLO

«Lanciamo un appello - aggiunge il, direttore Aepe. - facciamo una sottoscrizione chiedendo alla gente che condivida il nostro appello inviando una mail a comunicazioni@aepe.it (o per avere informazioni al telefono 041-5200119). È sufficiente che inseriscano nome, cognome e attività, dicendo che approvano la nostra iniziativa», prosegue Pancin. Un modo per scuotere le coscienze di chi governa, affinché si capisca che la battaglia è diversa da #ioapro, vuole rispettare la legge, facendo valere le proprie opinioni.

«Stiamo vivendo la disperazione nelle nostre aziende, è un momento dove ho il timore che molte imprese non riusciranno più ad aprire se andiamo avanti così. A questo punto, visto il favorevole andamento della curva epidemica che sta calando in maniera decisa, e sembra che continui, allora dico, bene, forse è il momento di dire riapriamo anche alla sera».

RISPETTO DEI PROTOCOLLI

Il direttore tiene a precisare che la volontà di riaprire non prescinde dagli aspetti di sicurezza: «Ovviamente lo faremmo con tutte le regole di sicurezza, che ci sono già state impartite, regole su cui noi, come detto, faremo un patto col sangue per rispettarle. Anzi, chiediamo che al nostro fianco ci siano le forze dell'ordine, per aiutarci a far sì che non si verifichino assembramenti».

La volontà è quindi quella di tornare alla normalità: «Noi vogliamo fare un orario normale, non un part time, la nostra clientela deve venire da noi sapendo che sarà messa in sicurezza e maggiormente coccolata perché andare al ristorante, andare nei nostri locali vuol dire ripartire con la vita». E così parte da Venezia un appello a tutti i pubblici esercizi di Italia: «Che ci scrivano chi è d'accordo con noi, manifestando la propria volontà di tornare a riaprire il proprio locale. L'importante è che però si faccia in maniera corretta, rispettando tutte le regole che ci sono già state date». Infatti,

DOTAZIONI DI SICUREZZA

Pancin ricorda che gli esercenti si sono già dotati di tutti gli strumenti idonei a far rispettare il distanziamento sociale: «Avevamo già messo a posto i nostri locali, che sono in sicurezza, avevamo provveduto ad acquistare tutto quello che serviva, poi però ci hanno chiusi e ancora oggi alle 18 dobbiamo chiudere, è una cosa che non ha senso».

«Un cliente seduto all'una a pranzo - ribadisce - può stare seduto anche alle 20 o alle 21 di sera. Non cambia nulla. Se per caso qualcuno fa il furbo, creando assembramenti, lo diciamo a voce alta, va punito, che le forze dell'ordine ci aiutino a punirlo, ma lasciateci lavorare». Secondo Pancin questo è il momento giusto per puntare all'ottimismo e cercare di tornare a vedere la luce: «In questo momento si può cominciare a ripartire. Ricominciamo con il 2021 dando un segnale di speranza. Permettiamo ai locali, dove ci si può sedere evitando qualsiasi tipo di aggregazione, di lavorare». Quindi Pancin lancia un ulteriore appello alla comunità «La collaborazione tra esercenti e istituzioni sarà vincente per far ripartire il Paese. C'è voglia di normalità e stare assieme, il luogo deputato per poter ripartire con il desiderio di socializzazione è il pubblico esercizio, luogo per eccellenza». Da ultimo, il direttore ribadisce la necessità di far avviare tutta la macchina delle imprese sin da subito: «Noi siamo pronti per lavorare garantendo tutta la sicurezza possibile già dalla prossima settimana».

Tomaso Borzomì

