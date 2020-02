Pubblicamente a Palazzo Moroni non ne parla nessuno. Sottovoce, però, ne parlano tutti. La corsa del vicesindaco Lorenzoni per il ruolo di governatore del Veneto potrebbe essere ufficializzata entro una settimana e le riflessioni su come rimpiazzarlo stanno entrando nel vivo. L'uscita di Lorenzoni comporterà un nuovo ingresso in giunta, ma il sindaco Giordani potrebbe presto trovarsi a gestire un vero e proprio rimpasto perché anche un assessore di spicco come Andrea Micalizzi è in lizza per lasciare il municipio e correre per le Regionali. Nelle ultime due settimane il toto-sostituti è stato accompagnato anche da una serie di incontri riservati sia nel Pd che in Coalizione. Per il ruolo di vicesindaco prende quota il nome dell'assessore Francesca Benciolini, mentre per un nuovo incarico da assessore sono due i nomi che circolano più insistentemente nel popolo arancione: sono quelli di Stefania Moschetti e Nicola Rampazzo. Il rimpasto porterebbe con sé una pesante ridistribuzione di cariche e deleghe, visto che in ballo ci sarebbero urbanistica, mobilità e, se lasciasse pure Micalizzi, lavori pubblici. «Sarò in ogni caso garante di un accordo elettorale - dice Lorenzoni -, gli equilibri non cambieranno».

