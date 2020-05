PUBBLICA SICUREZZA

BELLUNO Ieri era il primo venerdì libero dopo il confinamento da Covid-19: Belluno brulicava di persone, all'ora dell'aperitivo. Ad affiancare il momento del ritorno alla libertà c'erano agenti della questura, carabinieri, finanzieri e vigili, che si sono sparpagliati in tutto il comune: frazioni comprese.

In molte occasioni sono entrati nello stesso esercizio più volte. Un intero turno (18-24) trascorso in prossimità di locali, ristoranti, bar ed enoteche proprio per sostenere da un lato i gestori delle attività aperte e dall'altro per accompagnare i cittadini nell'uso corretto nell'affrontare la Fase 2. Non poteva passare inosservata nel capoluogo dolomitico l'operazione interforze, decisa dalla questura, autorità provinciale di pubblica sicurezza.

RISPETTO DELLE MISURE

A coordinarla il dirigente dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, insomma il capo delle Volanti, Federico Farris, che dopo un briefing ha impartito sintetiche ma efficaci dritte operativi.

«Abbiamo iniziato un intervento racconta Farris - di controllo straordinario del territorio che è finalizzato al rispetto delle misure da attuare dopo la pandemia», insieme agli agenti della volante e della squadra mobile, in ausilio c'erano anche l'Arma del carabinieri, la Guardia di finanza e la Polizia locale di Belluno.

«L'obiettivo non è quello repressivo ci tiene a sottolineare il capo delle Volanti -, quanto piuttosto quello di affiancare i i cittadini che, dopo mesi di confinamento, devono prendere altre abitudini rispetto a prima». Un cambiamento drastico «che porta con sè anche difficoltà, il cittadino dovrà imparare tutte le nuove regole», prosegue Farris.

DOPPIO COMPITO

In particolare ieri sera le forze dell'ordine avevano essenzialmente due compiti. Il primo, monitorare gli avventori dei locali e le persone che passeggiavano ad evitare comportamenti pericolosi ai fini del contagio (non usare le mascherine e non rispettare la distanza di sicurezza interpersonale). Il secondo, farsi trovare pronti «ad eventi criminali, dal momento che ci aspettiamo un colpo di coda dell'innalzamento di episodi che, durante il lockdown si sono verificati molto meno». Furti, rapine, spacci, per citarne qualcuno. Ma come intervengono le forze dell'ordine?

LE DIFFICOLTÀ DEI BARISTI

Semplicemente entrando degli esercizi pubblici, dando un'occhiata agli avventori, scambiando due parole con il gestore. In particolare la frase ripetuta più spesso ieri sera è stata: «Cercate di far rispettare le regole». La risposta di chi lavora dietro al banco è stata «noi ci proviamo», enunciando poi le difficoltà tra il dover avere mille occhi in più rispetto a prima, igienizzare ogni postazione e sperare in un numero di avventori pari al pre virus. «Siamo qui appositamente rispondevano le forze dell'ordine -. L'importante è che non vi mettiate a litigare con i clienti. Questo è il primo venerdì di libertà e le persone non sono più abituate». Nei confronti degli avventori sono stati benevolmente richiamati coloro che, bevendo, si dimenticavano di reindossare la mascherina.

CITTADINI-POLIZIOTTI

«Sono d'accordo nel far rispettare le regole, soprattutto in questo primo periodo», ha dichiarato Brillian Saeguda, un'avventrice del Manin. Qualche cittadino ha anche chiamato la questura segnalando presunti assembramenti, poi però non essere risultati tali. «Le persone sono spaventate e qualcuno chiama la questura o le altre forze dell'ordine spiega il capo delle volanti, Federico Farris per riferire che ci sono persone che non rispetterebbero le regole, poi quando ci rechiamo sul posto non sempre troviamo quanto ci è stato riferito».

ASSEMBRAMENTI

Ma cosa si intende per assembramento? «Se in piazza ci sono cento persone e tutte stanno alla giusta distanza tra loro, quello non è un assembramento. Lo è se si parlano a meno di un metro», chiude il dirigente Farris.

Federica Fant

