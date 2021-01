SAN DONÀ

Pubblica una notizia della Cisl sull'importanza dei vaccini e subisce un vero e proprio attacco dei no vax. Non se l'aspettava proprio una reazione del genere, Cristiano Pellizzaro, il giovane direttore responsabile di Veneto Orientale Informazione, la testata giornalistica che veicola, anche attraverso i social, notizie del territorio. Dopo avere pubblicato la notizia inviatagli dalla Fnp Cisl Veneto in merito all'avvio della campagna di sensibilizzazione pro vax (La Fnp Veneto ha deciso di impegnarsi in una campagna di informazione destinata in primo luogo alla popolazione anziana e, soprattutto, a quelli che ancora nutrono dubbi sul vaccinarsi quando si potrà), il post ha avuto 270 commenti negativi. Non una semplice opinione: un testo uguale per tutti, replicato e postato da 270 persone differenti, con passaggi anche pesanti; a dimostrazione del fatto che si è trattato di un vero e proprio attacco coordinato e non casuale. E così per la prima volta da quando, un anno e mezzo fa, è nato Voi, il direttore si è trovato costretto a eliminare i commenti. «La libertà d'opinione è un diritto sacrosanto ha ribadito Pellizzaro e per questo, da quando ho fondato Voi, non ho mai limitato o censurato in alcun modo le opinioni altrui sugli articoli postati». Questi alcuni passaggi dei post: «Siete solo patetica propaganda nazi sanitaria», «il covid è una gigantesca truffa mediatica e sistemica per incutere paura e instaurare una dittatura nazi sanitaria», «come i nazisti sfruttate una vergognosa propaganda nazi sanitaria per introdurre una nuova normalità abominevole attuata non per la salute ma solo per imporre una dittatura nazi sanitaria, al solo scopo di privarci dei nostri diritti fondamentali». «Non posso tollerarli reagisce il direttore di Veneto Orientale Informazione in uno strumento che metto rispettosamente al servizio dei lettori; frasi che, invece di incoraggiare un sano dibattito, lo vogliono distorcere pericolosamente. Mi perdonerete, quindi, se questa volta toglierò tali contenuti. Lo faccio per il rispetto di voi lettori, che con fiducia vi affidate alla nostra informazione».

Fabrizio Cibin

