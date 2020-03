IL SOSTEGNO

VENEZIA Non è facile gestire in serenità un periodo di arresti domiciliari. È passato ormai quasi un mese da quando è stato ordinato a tutti di restare a casa il più possibile, con scarse possibilità di muoversi se non per i bisogni essenziali come fare la spesa. Ci sono famiglie che questa situazione la stanno vivendo bene, altre invece che sono sull'orlo di una crisi di nervi.

Un aiuto per lenire lo stress accumulato può arrivare dal nuovo servizio di sostegno psigologico gratuito organizzato dal Comune con l'aiuto della Croce Rossa attraverso un numero verde. L'accordo è statp siglato ieri dal sindaco Luigi Brugnaro e dalla presidente di sezione Francesca Battan.

ASSISTENZA PSICOLOGICA

Nell'ottica di assicurare alla popolazione un ascolto competente degli aspetti emotivi causati dalle restrizioni decise per contenere il contagio da Coronavirus, da oggi sarà attivo il numero verde gratuito 800936611. Il servizio sarà fruibile dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18. All'altro capo del telefono risponderanno psicologi che dialogheranno con i cittadini, anche attraverso videochiamate, sugli stati d'animo che si vivono in questi giorni, fornendo anche indicazioni sulle buone prassi da tenere. Per accedere allo spazio di ascolto sarà possibile anche scrivere all'indirizzo mail servizio.psicosociale@crivenezia.it.

«Come Croce Rossa - afferma Battan - siamo sempre presenti per le piccole o grandi emergenze sul nostro territorio e abbiamo accolto subito l'invito dell'amministrazione comunale di attivare il supporto psicologico. Abbiamo accettato di farlo garantendo la presenza di personale specializzato».

Tra l'altro, gli oltre 700 volontari della Cri riescono a coprire molte attività emergenziali di cui in questo momento c'è estremo bisogno.

«In questo momento - prosegue la presidente - effettuiamo la consegna a domicilio della spesa in terraferma e da domani (oggi per chi legge, ndr) procederemo anche a consegnare la spesa a Venezia e ci affiancherà nel servizio la Guardia costiera ausiliaria con la loro barca e i suoi volontari».

SCUOLE

In questo momento non tutte le scuole si sono attrezzate con le videolezioni e le lezioni in rete con i loro studenti.

«Nel rispetto dell'autonomia dei docenti - ha detto il sindaco - ho dato mandato alla dirigente della Città metropolitana delle scuole di fare una ricognizione per capire cosa si sta facendo scuola per scuola. Lo scopo è quello di individuare gli insegnanti che sono più avanti in questa sperimentazione, a loro spese e da casa loro, per chiedere loro, fornendogli i mezzi, di allargare la loro platea con videolezioni più generali e pubbliche aperte a tutti gli studenti».

Lo scopo è cercare di raggiungere il maggior numero di bambini e ragazzi facendoli sentire più a scuola e impegnando maggiormente le giornate.

LE POLEMICHE

Brugnaro ha colto l'occasione anche per bacchettare chi tra l'opposizione lo attacca.Il Comune è centrale.

« Alle polemniche e alle bassezze risponderemo in un altro momento e nel frattempo apprezzo le persone che pensano che in un momento del genere bisogna stare uniti».

Quanto al presunto accentramento delle azioni in capo al Comune, Brugnaro ha chiosato: «Ci serviremo di tutti i soggetti che possano dare una mano, ma il numero di riferimento resta lo 041041, quello del Comune. Il resto sono amicizie, partigianerie politiche e l'amico dell'amico. Qui viene aiutato chi ne ha bisogno - ha concluso - abbiamo risorse scarsissime, operiamo con massima pulizia etica e rendiconteremo tutto con la massima trasparenza». (m.f.)

