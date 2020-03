IL PERICOLO

TREVISO Negli ospedali della Marca in cui si combatte in prima linea contro il coronavirus è suonato un altro allarme oltre a quello che riguarda i malati: è la situazione psicologica di medici e infermieri, arrivata al limite come le loro forze fisiche. «Soprattutto nelle terapie intensive - spiega Leonardo Meneghetti, direttore dell'unita operativa complessiva di psichiatria - siamo vicini al burn out, ovvero la sindrome da esaurimento che colpisce tipicamente chi opera nella sanità». Una situazione che l'Uls 2 ha deciso di affrontare con urgenza, tanto che dai prossimi giorni alcuni operatori entreranno in corsia per dare supporto al personale medico.

LE CAUSE

«A mettere sotto stress i colleghi che si occupano dei pazienti affetti da Covid-19 non sono soltanto i lunghi e massacranti turni di lavoro - spiega Meneghetti - ma anche il coinvolgimento a livello umano. Per quanto i medici siano abituati a convivere con la sofferenza dei pazienti, le condizioni attuali sono straordinarie soprattutto dal punto di vista emotivo e generano un enorme carico che si aggiunge alla fatica per l'impegno che viene profuso e che rischia di causare contraccolpi negativi. E poi non bisogna dimenticare che medici, infermieri e operatori sociosanitari sono uomini e donne che, oltre a farsi carico della salute degli altri, hanno nella loro dimensione intima ansie e paure personali come tutti noi. In questa fase emergenziale c'è bisogno di dare loro il massimo supporto possibile anche fornendo lo strumento della consulenza per poter affrontare la sofferenza psicologica».

LA SQUADRA

Il team di consulenti che opereranno nei reparti è stato individuato su base volontaria. «Gli operatori che lavoreranno in corsia - ha sottolineato Meneghetti - si sono resi disponibili a fornire il loro supporto là dove medici e infermieri operano tutti i giorni perché è inimmaginabile che con i ritmi a cui sono costretti possano trovare il tempo per recarsi negli ambulatori di psicologia e psichiatria». Ma se la preoccupazione dell'oggi riguarda gli eroi della guerra all'infezione, l'unita operativa complessa dell'Uls 2 si sta già preparando per affrontare l'emergenza dei prossimi mesi, che questa volta riguarderà tutta la popolazione «Ci attendiamo - precisa Meneghetti - una probabile onda lunga di disturbi di natura psicologica e psichiatrica che colpiranno molte persone per effetto dell'enorme stress di queste settimane: sarà, se possibile, persino più grave alla luce della crisi economica che potrebbe investirci».

I SEGNALI

I segnali per alzare il livello di guardia, secondo Meneghetti, ci sono tutti. «Sono situazioni che abbiamo già visto al tempo della recessione - sottolinea - da cui tanti sono usciti molto segnati. L'insicurezza legata alle difficoltà economiche e occupazionali ha effetti devastanti, soprattutto in un contesto sociale che ci chiede di essere sempre più performanti e che ci porta a vivere le difficoltà come fallimenti personali. Il risultato è stato un aumento, ad esempio, dei fenomeni depressivi che hanno coinvolto non solo la popolazione adulta attiva ma anche, forse con ritmi di crescita persino più preoccupanti, i giovani adolescenti che ormai rappresentano una porzione molto significativa di coloro che vengono seguiti dai centri di salute mentale. L'azienda sanitaria si sta già attrezzando per essere pronta ad un risposta tempestiva e efficace - conclude il direttore dell'unita operativa complessa di psichiatria - ma è importante che passi un messaggio: i problemi che riguardano la sfera psicologica e psichiatrica non devono essere vissuti come uno stigma. Le persone che si sentono in difficoltà e le loro famiglie non devono nascondersi e avere paura a chiedere aiuto. Il fattore tempo, per sostenere chi vive queste problematiche, può giocare molto spesso un ruolo fondamentale e nessuno verrà lasciaro solo: l'ansia, la paura, lo stress che sfociano in forme di malessere personale sono esperienze dolorose che vanno affrontate ma soprattutto che si possono sconfiggere».

Denis Barea

