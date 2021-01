EMERGENZA SENZA FINE

BELLUNO Troppo grande l'emergenza che sta vivendo il Bellunese, messo in ginocchio da 4 perturbazioni eccezionali in un solo mese. E così ieri sono arrivati i rinforzi: erano già al lavoro ieri mattina una decina di pompieri con due autoscale da Venezia e Padova e una pala gommata da Verona. Altri si sono messi in viaggio nel pomeriggio da Monza Brianza, Brescia e anche dall'Emilia e da Trento. A metà giornata erano già una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco in provincia. E per la situazione più critica di Auronzo/Comelico è stato attivato l'Esercito con un contingente di 25/30 militari. Bisogna fare presto a togliere la neve. «Il rischio maggiore è dato dalla grande quantità di neve che si trova sui tetti delle abitazioni e potrebbe farli cedere», ha detto il ministro Federico D'Incà.

I DANNI

Ieri le precipitazioni hanno dato una tregua, ma a far paura ora è il rischio valanghe che resta marcato con bollino rosso (al grado 4 su una scala di 5) anche per oggi. E soprattutto la coltre bianca già caduta che mette a rischio le strutture più fragili. Anche ieri si sono verificati crolli con conseguenti ingenti danni. A Santo Stefano la tettoia di un distributore di benzina, a Col Falcon di Sovramonte è venuta giù una stalla: morta una delle 4 mucche che erano all'interno. Si allunga sempre di più quindi il conto del maltempo iniziato il 5 dicembre scorso. Il governatore Luca Zaia ieri ha annunciato: «Le procedure per la dichiarazione dello Stato di Crisi sono già state avviate. Quanto prima firmerò l'atto formale».

L'EMERGENZA

Ieri mattina riunione urgente a Palazzo dei Rettori, presieduta dal prefetto Sergio Bracco, con Provincia, assessore regionale Gianpaolo Bottacin e collegato anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. «Le condizioni meteo sono in netto miglioramento- spiegava al termine del vertice la Provincia in una nota -. I problemi maggiori si registrano in Comelico, tanto che a Santo Stefano è stato a aperto il Centro operativo misto». Al termine della riunione in prefettura vi è stato un confronto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, in cui si è deciso di cerare a Santo Stefano di Cadore, il Centro Operativo Misto (Com) per il coordinamento dei soccorsi. «Il Prefetto - ha spiegato ieri sera Palazzo dei Rettori in una nota - si è recato presso la sede del Com per incontrare i Sindaci, fare con loro il punto della situazione e pianificare le operazioni che prevedono l'intervento dei Vigili del Fuoco, dei militari dell'Esercito, dei volontari della protezione civile nonché il supporto di Anas e Veneto Strade».

STRADE

Il piano neve dei controlli sulle strade ieri era in bollino verde, il secondo su una scala di cinque, che prevede l'intensificazione del filtraggio da parte delle forze dell'ordine, ma il giorno rosso del lockdown e il blocco dei tir del fine settimana, non ha causato disagi. Le pattuglie della Stradale erano pronte a bloccare eventuali mezzi pesanti visto che il loro passaggio sarebbe stato impossibile sulla viabilità resta ancora più stretta per i cumuli di neve a lato carreggiata. La statale era chiusa a Cimabanche, lato Dobbiacco, e a Passo Mauria, lato della 52 Carnica verso il Friuli. Chiusi i passi dolomitici, solo in serata Veneto Strade annunciava la riapertura della sp 347 Duran, per poi chiuderlo poco dopo. Sempre aperto solo lo Staulanza per non isolare completamente la Val di Zoldo, dal 5 dicembre alle prese con la chiusura per frana della sp 251. AL LAVORO «La Protezione Civile provinciale si è già attivata con l'invio di mezzi e 10 volontari in Comelico - spiegava ieri la Provincia di Belluno -. I tecnici provinciali sono in collegamento con i Comuni colpiti dall'emergenza, per tramite del consigliere delegato Bortoluzzi. Il presidente Padrin ha sentito il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, per illustrargli la situazione». Ieri alle 18 in collegamento con il capo Borrelli anche l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin, che oggi alle 11 avrà una nuova riunione. «Sono stati attivati tutti i volontari di protezione civile - ha spiegato Bottacin - abilitati ai lavori in quota per rimozione neve dai tetti: in particolare Cnsas e Ana. Questa operazione, infatti, è particolarmente delicata sia per il rischio infortuni sia per il rischio crollo se non viene eseguita secondo procedure specifiche».

IL CASO

Fortunatamente, ancora una volta, non ci sono state persone coinvolte o ferite, ma il maltempo di queste ore conta comunque un animale morto. È la mucca finita sotto la stalla crollata a Col Falcon di Sovramonte, nella proprietà di Mirco Gorza, il gestore del Rifugio Dal Piaz, dove ieri mattina sono accorsi i vigili del fuoco. «La mattina alle 5 sono andato a dare da mangiare e alle 10 quando sono tornato era tutto giù», racconta disperato mentre con i volontari cerca di cerare un tetto per le 3 bestie rimaste. La mucca persa aveva un valore di 2500 euro, ma vanno aggiunti i danni della stalla.

Eleonora Scarton

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA