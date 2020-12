PROVINCIA PARALIZZATA

BELLUNO A 20 giorni dall'ultima emergenza, nuovo allarme neve ieri in provincia. Slavine a ripetizione, strade chiuse, black out, paesi isolati e mezzo metro di neve quasi ovunque. Fortunatamente non ci sono stati feriti o persone coinvolte. L'ennesimo miracolo, se si pensa che sono diverse le autovetture finite sotto delle slavine e che il problema delle emergenze sanitarie e dei mezzi di soccorso rallentati dalla neve ieri si è fatto sentire più del solito: con le decine di corse per l'emergenza Covid che hanno richiesto il quadruplo del tempo. Nemmeno il divieto ai veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate ha evitato i disagi: decine i mezzi pesanti finiti di traverso sulle strade, in particolare tra Quero e Feltre, con conseguente superlavoro per i vigili del fuoco che hanno gestito oltre una settantina di interventi. Anche Veneto Strade ha dispiegato un esercito di 250 uomini e 150 mezzi sulle strade. Anas aveva in azione 57 mezzi. E poi i Comuni, attivi fin dalle prime ore, ma l'emergenza era tale da non poter non scatenare le proteste di molti da Belluno a Feltre passando per Sedico e Lentiai.

VIABILITÀ

Chiusi i passi Valparola, Fedaia, Giau, Pordoi e Cimabanche. Per il forte vento Veneto Strade ha disposto la chiusura anche della SP 49 che da Misurina scende a Carbonin, visto il pericolo valanghe. Pericolo con cui si è convissuto sulle strade tutta la giornata: slavine sono scese sulle strade del passo Campolongo, Cimabanche e in Valvisdende, dove una vettura è finita sotto la neve. Salvo il conducente. Un'altra auto è rimasta intrappolata da una valanga sulla strada 48 delle Dolomiti, in località Al Forte comune di Livinallongo del Col di Lana: è stata prontamente liberata per il tempestivo intervento dei mezzi di Veneto Strade e del Comune oltre che di alcuni automobilisti.

GLI INCIDENTI

Ma la giornata ieri era iniziata malissimo sulle strade con incidenti stradali a Cadola e Pedavena, senza gravi conseguenze ma con disagi ulteriori alla circolazione. Auto bloccate sulla salita di Castellavazzo, statale 51 d'Alemagna. Grande lavoro anche per il soccorso alpino intervenuto dopo la valanga a Campolongo: hanno bonificato la superficie, confermando non ci fossero mezzi coinvolti. Il Soccorso alpino di Cortina è invece intervenuto in supporto a un'ambulanza che doveva imbarcare una persona infortunata nella zona dello Stadio, ma era ostacolata dalla neve. Il Soccorso alpino di Pieve di Cadore si è infine recato nella zona di Venas per il monitoraggio di un'area valanghiva.

NEI COMUNI

«Una giornata di maltempo piuttosto pesante a Fodom - diceva ieri il sindaco di Livinallongo, Leandro Grones - per una miriade di slavine sulla viabilità. Ho chiuso poco fa proprio per l'alto rischio di distacco valanghe la strada comunale di Ornella e ora quella di Contrin». Anche il sindaco di Taibon Agordino, Silvia Tormen ha firmato un'ordinanza di chiusura della strada che porta in Valle di San Lucano, vista l'allerta valanghe di grado 3 diramato dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile. Disagi anche nelle zone alte del capoluogo. «40 mezzi in azione da questa mattina dalle 5.30 - spiegava ieri il sindaco di Belluno Jacopo Massaro - i disagi maggiori registrati nelle zone alte, in particolare alle Ronce. Per ora l'evoluzione mi sembra simile alla nevicata del 2013. C'è tanta neve, ma soprattutto per lungo tempo». Problemi di blackout nel rione di Santa Caterina a Ponte. «Abbiamo avuto un unico evento in tarda mattinata - spiegano da Enel -, di difficile individuazione, che ha interessato una linea a Media Tensione che serve in parte i comuni di Alpago e Ponte nelle Alpi. La squadra di tecnici prontamente intervenuta, dopo aver ispezionato la linea, ha individuato il punto di guasto». Prima delle 17 era tutto risolto..

METEO

Dal centro Arpav di Teolo spiegano che in Valbelluna ieri sono caduti tra i 30 e 40 centimetri di neve fresca al suolo (30 centimetri a Belluno e 40 nel Feltrino). Nella parte alta della provincia si va dai 40 ai 60 centimetri. Resta marcato, previsto molto forte per oggi, il pericolo valanghe. Ma il meteo migliorerà. Il previsore Maurizio Padoan del centro di Teolo: «Fino a mercoledì ci saranno altre nevicate, ma si parla di 5-10 centimetri di neve fresca. Poi precipitazioni più scarse o assenti».

Olivia Bonetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA