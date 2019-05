Provincia in lutto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL LUTTOBELLUNO Il processo ai responsabili della tragedia del Vajont ha un nome solo, Mario Fabbri. Un giudice che ha aggirato forme di ostruzionismo, abusi d'ufficio, ostacoli della burocrazia. Per questo, a volte, considerato scomodo. Ieri è morto a 86 anni, dopo lunga malattia, all'ospedale San Martino di Belluno dove era ricoverato. Giovedì, tra i cipressi del cimitero di Prade alle 14.30, a lui si stringeranno, per un saluto estremo in una cerimonia laica, parenti, amici, cittadinanza tutta. FABBRI E IL VAJONT Seguì il processo dal...