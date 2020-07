L'OSSERVATORIO

BELLUNO Nell'ultimo anno solo a Sondrio e a Matera si è costruito meno che a Belluno. In tutto il resto d'Italia ruspe e gru hanno consumato più suolo. È questo dato macroscopico che emerge a consultare l'ultimo rapporto di Ispra. In chiave micro a stupire invece sono i numeri di Cortina. Se uno si limitasse a guardare l'incremento degli ultimi dodici mesi potrebbe parlare di un boom di cemento. Non è così. Gli esperti, infatti, non hanno dubbi: «Nessuna impennata, sono solo ripartiti i cantieri. Quelli che erano fermi da anni». Ad offrire lo spunto sono i dati sul consumo di suolo elaborati dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente. Cifre che raccontano come nella Conca l'incremento negli ultimi dodici mesi sia pari al sei per cento, mentre negli altri comuni della provincia non si sale sopra lo zero virgola cinque.

IL CASO

«Se uno guarda solo la variazione del 2019 - spiega Fabiola De Battista, che guida gli architetti (i pianificatori e paesaggisti e i conservatori) bellunesi - non si accorge che il dato globale sul consumo di suolo di Cortina è assolutamente in linea con gli altri comuni, di dimensioni più grandi, della provincia. È ovvio che a Cortina, che per anni è stata ferma, il salto in previsione dei grandi eventi abbia fatto schizzare il dato, ma se ci fosse stato un trend costante negli ultimi anni il consumo di suolo sarebbe assolutamente in linea. Insomma non lo vedo come un dato allarmante. Anche sul fronte della superficie abbiamo la percezione di comuni con densità maggiore. Ma è un tratto tipico della montagna: le abitazioni si concentrano nella valle. I comuni più grandi: Sedico, Santa Giustina, Belluno e Feltre hanno tutti lo stesso trend».

SGUARDO AMPIO

I dati generali dicono che in provincia di Belluno il consumo di suolo è prossimo al tre per cento. Un dato che, come ci si aspetta, non ha paragoni in Veneto. Che a Padova tocca la punta massima del 18,6 per cento, nella vicina Treviso arriva al 16,7 e a Vicenza al 12,5. Le ultime variazioni hanno portato la provincia di Belluno ad essere raggiunta da una provincia che viene spesso considerata un modello: Bolzano. In Alto Adige nell'ultimo anno il cemento ha eroso 44,4 ettari, a Belluno 7,4. Diventando la terza provincia italiana per risparmio di suolo.

IL FUTURO DELL'EDILIZIA

«Non abbiamo fatto analisi specifiche sull'impatto di questi nuovi decreti e bonus - spiega De Battista - vanno valutati con una certa attenzione. Rappresentano certamente un'opportunità per il committente e anche per il professionista che è però chiamato ad asseverare molte cose. Siamo investiti di responsabilità economiche che non rappresentano è la nostra professione. Fare asseverazioni di natura economica forse non è proprio in linea con la competenza del tecnico ma bisogna fare anche questa. Vogliamo far parte di questo processo ma relativamente a quelle che sono le nostre competenze. I decreti, inoltre, vorremmo andassero maggiormente nella direzione della qualità dell' architettura e degli spazi. Si tratta di concetti più difficili da comunicare visto che non sono direttamente matematici. Il legislatore non sempre li prende in considerazione. Ma riteniamo che la qualità della vita dipenda anche dalla qualità degli spazi e non solo dalla termotecnica e dalla sicurezza».

Andrea Zambenedetti

