Provincia competente ma senza risorse: la Regione di rinforzo

IL SUPPORTOALPAGO «L'avevamo detto subito che dopo Vaia il territorio non sarebbe più stato quello di prima». Gianpaolo Bottacin, assessore regionale al Difesa del suolo e alla Protezione civile, ormai super esperto in frane visto che in Veneto se ne contano ben 9.476 censite e controllate, ieri è arrivato al capezzale della 9.477esima. Lo ha fatto per portare sostegno anche alla Provincia, ente al quale in virtù della tanto voluta autonomia amministrativa spetta la competenza in materia, trovandosi così sul groppone una serie di...