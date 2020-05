VOGLIA DI MARE

JESOLO Sole e temperature estive, prove d'estate per il litorale veneziano. Sulla costa, da Sottomarina a Bibione si sono visti i primi turisti tra pendolari e proprietari di seconde case. Quasi una ritorno alla normalità, di certo un segnale della voglia di mare e di mettersi alle spalle la quarantena degli ultimi due mesi.

Discrete le presenze sull'arenile di Sottomarina, con tanta gente a passeggio sulla diga; nel lungomare si è registrato un notevole afflusso di persone in bicicletta. Sulla spiaggia non si sono però registrate situazioni di particolare criticità. Uguale scenario a Bibione, dove gli agenti della Polizia locale non hanno ricevuto alcuna segnalazione.

A Jesolo la città è stata frequentata fin da prima mattinata con numerosi pendolari arrivati dalle province limitrofe. Soprattutto famiglie e coppie pronte a concedersi il piacere di una giornata sulla spiaggia. In generale non si sono registrati problemi di sorta, anche se per tutto il giorno non sono mancate le segnalazioni per persone in giro senza mascherine.

Nel primo pomeriggio ha fatto poi discutere, soprattutto a fronte delle presenze, la mancata apertura di tutti i bagni agli accessi al mare. Ma per il resto la giornata è scivolata senza grossi intoppi e soprattutto con la prima tintarella stagionale, i primi tuffi e gli aperitivi ordinati per asporto dai tanti chioschi aperti. Proprio ieri mattina sulla spiaggia di Jesolo, lo stabilimento Manzoni, ha effettuato le prove tecniche posizionando una trentina di ombrelloni e lettini occupando il famoso spazio dei dieci metri quadrati per ogni postazione.

Un segnale atteso da tempo, che proietta ufficialmente la città nel clima stagionale. Positivi i riscontri, tanto che la soluzione è stata apprezzata da tutti gli ospiti di passaggio.

Ad essere testato è stato anche il servizio di somministrazione sotto l'ombrellone e i bagni autopulenti ideati dall'ingegnere Christian Rampazzo dell'azienda Hotel Market 2.0 Lab, nei quali si accede con un braccialetto. Completamente automatizzati anche gli ombrelloni, che verranno aperti e chiusi con un comando elettronico dai bagnini.

«Le prove sono andate bene spiega Amorino De Zotti, presidente dello stabilimento balneare e da oggi inizieremo l'allestimento della spiaggia. La distanza di 3,5 metri da ombrellone permette ad ogni postazione di avere uno spazio di dieci metri quadrati.

E' una soluzione apprezzata dagli ospiti, che aumenta la vivibilità dell'arenile: nel nostro caso perderemo alcune postazioni rispetto al passato ma non sarà un grande problema. Jesolo sta dimostrando di saper reagire, ci stiamo riorganizzando e saremo in grado di accogliere, anche quest'anno, i nostri ospiti nel migliore dei modi.

La tecnologia ci aiuterà ad alzare il livello di qualità e in più ci sarà la possibilità di effettuare gli ordini di cibi e bevande direttamente dagli ombrelloni. Contiamo di aprire lo stabilimento per l'ultimo weekend di maggio. Contiamo di poter recuperare qualche presenza continuando a rimanere operativi anche a settembre».

A seguire le prove sulla spiaggia ieri mattina sono arrivati anche il sindaco Valerio Zoggia e l'assessore al Commercio Alessandro Perazzolo. «C'è tanta voglia di ripartenza spiega il sindaco e non solo per gli aspetti economici. Da due mesi gli imprenditori jesolani stanno aspettando questo momento, anche perché una Jesolo così a maggio non si era masi vista. Ripartiamo con un grande entusiasmo e con grande attenzione, grazie anche alle attestazioni di stima che ci arrivano dai nostri ospiti. Guardiamo al futuro con fiducia, la notizia dell'apertura delle frontiere dal 3 giugno per noi è fondamentale, ci permetterà di recuperare una parte di presenze». Massima, ovviamente, l'attenzione alla sicurezza: «Tutti abbiamo capito l'importanza di certi comportamenti conclude il sindaco tranne qualche eccezione, il popolo italiano si sta dimostrando rispettoso delle regole».

