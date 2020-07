MESTRE Lo scenario desolante dei mesi scorsi sembra archiviato. Il primo sabato di esodo estivo da bollino rosso ha fatto registrare ieri volumi di traffico analoghi a quelli del passato sulla rete gestita da Cav. Favorito anche dal bel tempo, qualche rallentamento per il traffico intenso si è verificato nella prima parte della giornata sul tratto tra Padova Est e il bivio A4/A57-Arino in direzione Trieste: il traffico si è mantenuto sostenuto per gran parte della mattinata, con un picco massimo di 4.035 veicoli l'ora tra le 9 e le 10; 20.646 quelli transitati durante l'intera mattinata, sempre in direzione Trieste. Complessivamente si tratta di un calo quasi trascurabile rispetto all'ultimo sabato di luglio dello scorso anno (27 luglio 2019): -8,99%. Sensibile invece la differenza in direzione Milano (-21,45% rispetto al 27 luglio 2019), a riprova che all'appello mancano ancora i rientri dalle (poche) ferie delle scorse settimane.

Addirittura alla barriera di Venezia-Mestre in A57, dove comunque i tempi di attesa sono rimasti tutto sommato brevi, si è registrato rispetto allo scorso anno un aumento di passaggi: +3,57%. Tra le 6 e le 12 di ieri in uscita verso Mestre sono transitati 12.528 veicoli, con un picco orario di 2.429 veicoli, sempre tra le ore 9 e le 10. Un anno fa erano stati 12.096 in tutto, con picchi di 12.419 mezzi. Sulla rete gestita da Autovie Venete, che comprende il tratto della A4 dalla Bazzera a Trieste, la situazione del traffico rimane ancora al di sotto rispetto al passato. Si registra un drastico calo rispetto al periodo di emergenza Covid-19 ed è ancora ben lontano dal tornare ai livelli pre-crisi: a fronte di un buon recupero dei flussi di mezzi pesanti (nella settimana 13 - 19 luglio l'8,44% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019), resta ancora in sofferenza il traffico leggero: - 19,96% rispetto allo scorso anno.

