Provano a rompere la telecamera della banca, fermati tre stranieri

VANDALISMIPORDENONE Prima hanno attirato l'attenzione con schiamazzi ripetuti e gettando a terra gli ombrelloni di un locale pubblico in piazzetta Cavour, poi si sono dileguati salvo poi riapparire in via Mazzini, dove hanno tentato di rompere la telecamera di sorveglianza di un istituto di credito. Ma quest'ultima bravata è costata cara a tre cittadini stranieri, perchè sono stati fermati dai carabinieri di Pordenone, che a loro volta sono stati avvisati di quanto stava accadendo da una guardia giurata dell'Istituto di vigilanza Italpol. È...