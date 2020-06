COMMERCIO

MESTRE «Quelli che non hanno problemi economici e quelli che dovevano necessariamente comprarsi un paio di scarpe sono venuti, adesso è il momento della verità». A dirlo è Giuseppe Costantino, titolare dei negozi di calzature e abbigliamento Giovani e Più Giovani, analizzando il recente passato post apertura e lo stato dell'arte, con uno sguardo al futuro della sua realtà e del settore in generale. «Il mio lavoro - esordisce - riflette perfettamente quello che è accaduto e sta accadendo fuori. La prima settimana c'era bisogno di evasione - ricorda - i clienti compravano con estrema facilità, per il semplice piacere di compare, e me lo aspettavo. La mia perplessità - prosegue - riguardava invece i potenziali timori della gente dal punto di vista sanitario, ma per fortuna le cose sono andate bene, le persone non hanno paura del contagio, anzi, sono molto collaborative, e si limitano a chiedermi quali siano le regole da rispettare all'interno dei locali, come l'uso della mascherina, il distanziamento sociale e l'igiene delle mani, oltre alla sanificazione dell'ambiente che facciamo noi due volte al giorno».

Costantino rivela inoltre come la soddisfazione per questo primo periodo dopo la fine del lockdown riguardi anche molti suoi amici titolari di bar, mentre il vero dramma lo riscontra nel contesto dei centri commerciali e della ristorazione. «Chiedo spesso ai miei clienti il motivo per il quale non gradiscano cenare o pranzare fuori - racconta - e loro mi rispondono dicendo che hanno paura, si sentono in gabbia, quando mangiano al ristorante vogliono sentirsi liberi. E poi, in generale, tutti mi ripetono la stessa cosa: non ne potevamo più della quarantena, vogliamo tornare alla vita di prima». Anche in termini di fatturato Costantino si dice piuttosto contento, rilevando però una trasformazione nel modo di comportarsi della clientela. «Adesso la situazione si è normalizzata - spiega - ma i dati restano in linea con quelli dell'anno scorso. Ciò che appare diverso dai primi giorni di apertura è l'approccio all'acquisto - precisa - è diminuito l'entusiasmo iniziale, e tanti cominciano a guardarsi in tasca, magari chiedendosi se hanno proprio bisogno di un acquisto». Poi lo sguardo al futuro, un futuro nebuloso anche per i grandi eventi, come il Micam, il salone internazionale promosso da Assocalzaturifici che, dopo i recenti dubbi sulla realizzazione, conferma la novantesima edizione di settembre a Milano. «Fare previsioni è complicato - riconosce - ci saranno quasi sicuramente problemi di offerta, ma c'è cauto ottimismo, nella consapevolezza di dover affrontare una stagione molto particolare. Faccio un esempio. Gli ordini per l'autunno-inverno si fanno a fine marzo, ma nessuno li ha fatti; io ho iniziato lunedì, a giugno, una cosa mai successa nella storia. Questo significa che siamo terribilmente in ritardo, il virus ha sballato tutto, e nonostante sia il minimo che ci possa capitare dopo una pandemia, temo che solo le aziende strutturate riusciranno a gestire la difficoltà». Insomma il negoziante è convinto che le persone non abbiamo più paura del Covid, e che il rischio maggiore si localizzi in zona portafogli, soprattutto in riferimento all'acquisto di beni che non sono di prima necessità. «Ad ogni modo - aggiunge - ci aspettavamo un andamento economico decisamente peggiore, invece la domanda di questi giorni ci dona un minimo di speranza, che adesso attende solo la prova della continuità. È davvero bello stare in negozio oggi - conclude - perché la gente ha voglia di parlare, condividendo questo incredibile momento delle nostre vite».

Luca Bagnoli

