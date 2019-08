«Protocollo fanghi, firma entro agosto» Condizione per scegliere il nuovo porto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ACCORDOVENEZIA «Entro la fine di agosto io e il ministro Costa potremo finalmente firmare il Protocollo fanghi, un provvedimento atteso da anni». Ad annunciarlo è il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che ieri ha preso parte all'audizione in Commissione Trasporti alla Camera sul dossier grandi navi a Venezia. Argomento bollente in attesa che sia definita l'alternativa al bacino di San Marco e al canale della Giudecca per l'accesso in laguna. Le stesse istituzioni locali hanno sempre sollecitato lo sblocco del Protocollo...