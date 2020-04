È ancora lontano il ritorno alla routine in Tribunale a Belluno: lo dimostrano le nuove regole per le udienze penali urgenti, che avverranno tutte in videoconferenza. Limitazioni di giorni e orari anche per la riapertura decisa dalla Presidente Antonella Coniglio delle cancellerie.

Martedì Tribunale, Procura, Ordine degli avvocati e Camera penale Odorico Larese hanno firmato, martedì, un protocollo per la celebrazione a distanza di udienze di convalida (e contestuale direttissima) ed interrogatori. È entrato in vigore ieri e terminerà il 31 luglio 2020. L'intesa è arrivata dopo che la Camera penale presieduta dall'avvocato Massimo Montino (nella foto), seguendo la linea dell'Unione delle Camere penali italiane, ha evidenziato, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, «i principi della concentrazione fisica delle parti in udienza, dell'oralità e della immediatezza della trattazione in materia penale, rimarcando il carattere eccezionale e temporaneo delle disposizioni del protocollo».

Ecco cosa prevede nei 19 articoli. Le udienze di convalida dell'arresto si terranno in videoconferenza, tramite il sistema Teams di Microsoft. L'arrestato si collegherà dal carcere di Baldenich, se è prevista la custodia cautelare in cella, oppure se è ai domiciliari lo farà dalle apposite postazioni create in Questura, comando dell'Arma e Finanza. Il difensore potrà scegliere se andare con lui o collegarsi dal proprio studio. Udienze simili si sono già celebrate in questi due mesi: sono state 4, per altrettanti arresti. Si è trattato però di una fase transitoria, ora c'è l'accordo avvocati-magistrati.

Intanto dal 12 marzo le cancellerie del Tribunale riapriranno dalle 9 alle 11: lunedì quella civile, martedì fallimenti e volontaria giurisdizione, mercoledì dibattimento e gip, giovedì appelli e spese di giustizia, venerdì dibattimento e gip.

