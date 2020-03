PROTEZIONI

MESTRE Mancano le mascherine e gli altri dispositivi (guanti, visiere, sovracamici) per proteggere i medici degli ospedali dai contagi, inoltre servono i tamponi. E se si ammalano loro, come avviene in misura impressionante in Lombardia, «i presidi ospedalieri diventeranno l'unica area di contagio del Paese, anziché di cura». Lo dichiarano i portavoce di Anaao Assomed, associazione dei medici e dirigenti sanitari italiani, in una lettera appello al presidente del Consiglio dei ministro Giuseppe Conte e al ministro della Salute Roberto Speranza, che è stata pubblicata anche nella piattaforma internet change.org dove è stata firmata già da oltre 30 mila cittadini. I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle del Veneto hanno ripreso quella petizione e l'hanno girata al governatore del Veneto Luca Zaia chiedendogli anche di «avviare subito, senza altro indugio, l'esecuzione sistematica di tamponi a tutti gli operatori sanitari, per preservare la loro salute e quella dei loro assistiti».

L'APPELLO ALL'ULSS 3

Di protezioni per i sanitari si sono occupati ieri anche Gabriele Scaramuzza, Piero Ruzzante e Gianluca Trabucco (rispettivamente segretario regionale veneto di Articolo uno, consigliere regionale e segretario metropolitano di Venezia) rivolgendosi ai vertici dell'Ulss 3 nelle cui strutture «vengono segnalate criticità relative alla fornitura di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (Dpi) per i medici e gli infermieri dei reparti delle terapie intensive, dei pronto soccorsi, degli operatori del Suem, a partire ad esempio dalle dotazioni di mascherine non adatte. La sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità è la prima misura per sconfiggere in tempi certi il Covid-19 e tornare alla vita normale».

Problemi notevoli si riscontrano anche nelle case di riposo dove sono ospitati gli anziani, che sono la categoria più debole in questo frangente. È la Funzione Pubblica della Cgil che segnala come in queste strutture stiano crescendo i casi di ospiti e lavoratori positivi al virus e chiede alla Regione che «dia priorità assoluta e disposizioni rigorose a tutte le strutture residenziali per anziani nell'uso generalizzato dei dispositivi per i lavoratori, indipendentemente dalla presenza o meno di ospiti positivi al Covid-19» afferma Ivan Bernini, segretario generale del Sindacato per il Veneto: «Persistono, purtroppo, ancora situazioni nelle quali si tende ad essere più realisti del re nelle quali si dotano di mascherine e dispositivi i lavoratori solo se è presente il caso di positività. Non possiamo permetterci queste sottovalutazioni. Forse taluni non hanno ancora ben capito che nel momento in cui si accerta un caso in struttura, è presumibile che il contagio si sia già diffuso coinvolgendo ospiti e lavoratori».

DECIDERE LE PRIORITÀ

E per questo, oltre a chiedere la distribuzione di mascherine a tutti, Bernini chiede alla Regione che dia la priorità alle case di riposo: «Sappiamo che i laboratori rischiano di non reggere l'impatto determinato dall'ampliamento dei tamponi a tutta la popolazione, per questo bisogna dare la precedenza a chi è maggiormente esposto».

La carenza di mascherine è legata anche al blocco delle esportazioni dalla Cina e dalla Germania, e giusto ieri è arrivata la notizia che la Cina, principale produttore mondiale, ha riaperto alle esportazioni e, di conseguenza, la Germania invierà 1 milione di mascherine all'Italia, quindi la carenza di dispositivi di sicurezza dovrebbe diminuire.

E.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA