DIETRO LE QUINTE

CORTINA I volontari della protezione civile scendono in pista, per contribuire all'organizzazione dei Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021. Le uniformi gialle di uomini e donne saranno ben visibili nel centro del paese, nei luoghi più importanti della complessa macchina organizzativa, ma anche alle pendici della Tofana e del Col Druscié, presso le piste di gara.

IL CONTRIBUTO

«Sarà un prezioso contributo alla logistica dell'evento assicura il bellunese Gianpaolo Bottacin, assessore alla protezione civile della Regione Veneto ci sono molte situazioni, tra cui certamente gli eventi sportivi di un certo rilievo. Nello svolgimento, per ridurre l'impatto di tali situazioni sulle realtà locali, assume un'importanza strategica il sistema di protezione civile. Tra questi certamente rientrano i Mondiali di sci». Il lavoro dei volontari comincerà infatti già con la cerimonia di apertura della rassegna iridata, alle 18 di domenica. Anche in quell'occasione, tra le diverse forze che garantiranno lo svolgimento in massima efficienza dell'evento, avrà un ruolo rilevante anche la protezione civile del Veneto coi suoi volontari. A questo risultato si lavora da tempo, come conferma l'assessore: «Per un'efficace collaborazione, in prospettiva di questo importantissimo evento, con il Comune di Cortina era iniziato un dialogo ancora nel 2019, mettendo a disposizione le strutture regionali, per creare un efficace coordinamento del volontariato». L'emergenza sanitaria Covid-19 ha reso ancora più complessa l'organizzazione, con molteplici adempimenti, per la ferrea applicazione delle norme. Nel contempo terrà lontano il pubblico da Cortina; non arriveranno appassionati e tifosi, che erano attesi numerosi, migliaia ogni giorno, soprattutto in concomitanza con le gare più spettacolari, le discese libere, gli slalom speciali delle due fine di settimana.

NIENTE PUBBLICO

«A causa della pandemia, non potrà esserci una delle caratteristiche di questi Mondiali, per la quale si è pensata maggior attenzione: la massiccia presenza di pubblico sulle piste, come anche lungo il corso e le piazze di Cortina conferma l'assessore e di conseguenza è stato ridefinito anche il peso della rappresentanza dei volontari. Tuttavia, la protezione civile non mancherà di prestare la sua opera e continuerà a dare il suo prezioso contributo, soprattutto logistico, per un'ottima riuscita dell'evento». Sull'entità dello sforzo, precisa: «La macchina messa in moto, prima delle problematiche connesse al Covid, prevedeva numeri decisamente più grandi, ma è ugualmente prevista la presenza di un centinaio di volontari al giorno, divisi per turni. Assicureranno la loro collaborazione fin dai giorni precedenti l'avvio delle gare, in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal comune e da Fondazione Cortina 2021». Le organizzazioni di volontariato che interverranno sono state individuate dalle strutture regionali dell'assessorato alla protezione civile, in modo da assicurare la massima efficienza, tenendo conto in primis di vicinanza territoriale, disponibilità delle dotazioni e specializzazioni richieste. «Ancora una volta, ai nostri volontari va il mio grazie e quello di tutta la Regione conclude Bottacin metteranno gratuitamente il loro tempo e la loro professionalità a disposizione della collettività. La Regione garantirà la copertura dei costi necessari al rimborso delle spese dei trasferimenti e quelle sostenute dai datori di lavoro per gli emolumenti versati ai propri dipendenti». (MDib.)

© riproduzione riservata

