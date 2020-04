L'amore di Cadoro per il proprio territorio ha preso ulteriormente corpo ieri sera con la consegna, nelle mani di Agostino Battaglia, dirigente della Protezione civile della Provincia di Treviso, di 76mila mascherine, realizzate da Grafica Veneta su impulso della Regione, per metterle prontamente a disposizione dei volontari, organismo più che mai operoso in questi tempi di coronavirus. «Supermercati Cadoro, gruppo della grande distribuzione organizzata fondato a Venezia 56 anni fa dalla famiglia veneta Bovolato che oggi conta 23 punti vendita tra Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna - si legge in una nota - è da sempre solidale con il territorio e con questa azione concreta conferma ulteriormente il proprio sostegno e la propria vicinanza alla comunità di appartenenza». Il Gruppo Geox-Diadora ha invece donato circa duemila mascherine chirurgiche e diversi flaconi di gel igienizzante al Comando provinciale dei Carabinieri di Treviso. I presidi saranno distribuiti a tutte le compagnie e alle stazioni trevigiane quotidianamente impegnate nei controlli per il rispetto delle restrizioni sulla mobilità e quindi maggiormente esposte al rischio di contagio da coronavirus.

