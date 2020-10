«È stata un'occasione di confronto importante nella quale è stato ribadito il ruolo strategico della Protezione civile nel rappresentare materialmente, nelle emergenze, la prima linea di supporto e aiuto alla popolazione. Un servizio che non si declina solo a seguito di eventi meteorologici o sismici, ma anche a fronte di un evento straordinario e pericoloso per la salute pubblica». Lo ha detto ieri il vicegovernatore Riccardi, a margine della riunione in videoconferenza con il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli, i vertici dei Vigili del fuoco e i Prefetti di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone. In occasione della prima ondata pandemica la Protezione civile Fvg è stata una delle articolazioni del sistema regionale che ha sostenuto le fasce più fragili della popolazione, in particolare gli anziani. «Grazie - ha spiegato Riccardi - a un'organizzazione elastica, capace di modulare le proprie funzioni a diversi tipologie emergenziali. La formazione già a livello scolastico e i sistemi di allertamento rapido alla popolazione sono temi che abbiamo condiviso essere decisivi per un'organizzazione come la nostra».

