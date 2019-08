Proteste per i fuochi d'artificio rinviati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Rinviati a sabato 31 agosto i fuochi d'artificio tradizionalmente programmati per la notte di Ferragosto. A deciderlo è stato il sindaco Valerio Zoggia che, giovedì pomeriggio, ha convocato una giunta straordinaria. Di fronte alle ricerche del 23enne disperso in mare, il primo cittadino ha voluto rinviare lo show pirotecnico previsto proprio sulla spiaggia. Con le ricerche del corpo del ragazzo sospese, non è stato ritenuto opportuno dare il via allo spettacolo. Si tratta di una decisione che è stata in larga maggioranza condivisa anche se...