LA PROTESTA

BELLUNO Sono stati esclusi dal Decreto rilancio e per questa ragione i professionisti bellunesi sono pronti a protestare. Sono 3400 i bellunesi iscritti agli ordini che si sono dati appuntamento per contestare il provvedimento del governo. Tra di loro ci sono gli ingegneri, i commercialisti, gli avvocati e i consulenti del lavoro oltre ai veterinari, geologi e periti agrari: l'esercito degli iscritti al Comitato Unitario Permanente di Belluno che raduna in maniera trasversale un'ampia serie di professionisti.

L'APPUNTAMENTO

Come in ogni manifestazione l'appuntamento è in piazza, tra le 10,30 e le 12,30 di domani, ma in questo caso il corteo si terrà in una piazza virtuale, quella della piattaforma YouTube e del sito www.professionitaliane.it «Abbiamo scelto di aderire a questa protesta - spiega l'avvocato Innocenzo Megali, presidente provinciale del CUP di Belluno alla quale invitiamo tutti i nostri iscritti per far sentire ancora più forte le nostre ragioni, e di sostenere e promuovere altre iniziative che possano mettere in luce le gravi disparità di trattamento di cui sono oggetto i professionisti. Proprio per questo, entro il mese di giugno vogliamo organizzare un confronto a livello provinciale con i parlamentari bellunesi, i rappresentanti in Regione Veneto e i vertici della Provincia per fare luce sulla situazione della nostra realtà e per riparare a questa ingiustizia al momento della conversione in legge del decreto».

LE RAGIONI

Il tema principale del dibattito - che vedrà partecipare 23 rappresentanti dei consigli nazionali, segretari di partito e giornalisti economici sarà l'esclusione dei professionisti dall'accesso ai contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate a imprese e lavoratori autonomi: «Parliamo di un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società, a fronte di una differenza di fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020 di almeno 1/3, con percentuali di ristoro variabili a seconda della fascia di ricavi e compensi del 2019 - spiega Megali il Decreto Rilancio però esclude i professionisti ordinistici da questi contributi: una discriminazione inaccettabile, che coinvolge anche quelle realtà giudicate essenziali da questo Governo durante la Fase 1 dell'epidemia e che interessa milioni di persone in Italia e migliaia nella nostra provincia, professionisti già messi a dura prova dai tre mesi di chiusura forzata e che sono uno dei fattori trainanti dell'economia italiana». Un'esclusione e una discriminazione che aveva già portato, lo scorso 21 maggio, i Consigli nazionali dei Consulenti del Lavoro e dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili a disertare la riunione convocata presso l'Agenzia delle Entrate proprio sul tema dei contributi a imprese e autonomi.

I TEMI

Tra i temi che saranno affrontati c'è anche il nodo del Bonus 600 euro, erogato ad alcune categorie dall'Inps senza vincoli, mentre per gli iscritti agli ordini sono stati introdotti tetti di reddito e calo del fatturato. «Mentre per altre categorie Inps ha già erogato in automatico il bonus per il mese di aprile, gli iscritti alle casse professionali attendono il via libera che deve arrivare con l'approvazione di un decreto interministeriale, atteso per i prossimi giorni» conclude l'avvocato Megali che invita tutti, domani, a scendere nell'arena virtuale per discutere dei temi che riguardano da vicino il sostegno alle professioni.

