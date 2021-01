Chiusi a oltranza. Non ha fatto breccia fra i ristoratori la possibilità di riaprire per due giorni i loro locali, ieri e oggi, giorni di fascia gialla in base al calendario stilato dal Governo per combattere la pandemia. «I ristoranti non sono una fisarmonica», commenta Eligio Paties, storico gestore dei Do Forni a Venezia. La possibilità di aprire due giorni non tiene conto dei costi per il personale e le materie prime, dato che al momento non c'è alcuna certezza su quanto avverrà nei prossimi giorni, dopo un nuovo weekend di chiusura. «Aprire ieri e oggi dopo dieci giorni di chiusura sarebbe stata una follia dal punto di vista economico», gli fa eco Raffaele Ros, titolare del ristorante stellato San Martino nell'omonima frazione di Scorzè.

A Chioggia il gruppo Esercenti e commercianti ha deciso in massa di tenere chiusi per protesta i locali, come illustrato in un volantino affisso per l'occasione, nel quale si chiedono interventi strutturali a tutela della categoria da parte del Governo. Contro corrente invece Riccardo Volpe dell'Osteria Contemporanea in centro storico a Venezia. Il locale ha aperto ieri e oggi per dare un segnale in una città che sembra morta.

