MESTRE (M.Fus.) Hanno appeso in piazzale Cialdini, snodo e luogo simbolo della mobilità cittadina, le foto degli autobus delle linee scolastiche affollati in tempi di Covid19. Così protestano i ragazzi del Coordinamento studenti medi di Venezia Mestre, che in centro a Mestre hanno esposto anche uno striscione e tanti cartelli: Aumentate le corse, non i contagi, La dad (didattica a distanza) non è una soluzione sono gli slogan che ripetono da settimane, dopo che con le assemblee hanno raccolto le segnalazioni provenienti dalle scuole di tutta la città. «Dall'inizio della scuola viviamo una situazione inaccettabile - hanno ribadito i ragazzi -: se già sono tanti i problemi negli istituti, tra mancanza di professori e aule fredde, fuori da scuola la situazione non migliora. Sono evidenti le condizioni in cui noi studenti ci troviamo a prendere i mezzi tutti i giorni. A scuola dobbiamo seguire una serie di norme per tutelare la salute di tutti e tutte ma, appena usciamo dai cancelli e utilizziamo i trasporti pubblici, queste norme sembrano non valere più: il distanziamento fisico non è proprio possibile negli autobus strapieni». Nei giorni scorsi avevano già contestato il presidente della Regione Zaia e il suo monito ad alternare lezioni a scuola e a casa per ridurre i contagi. «Non possiamo accettare che le istituzioni propongano di mettere più studenti a fare lezione da casa come soluzione per alleggerire i trasporti pubblici - replicano i ragazzi che si alternano al microfono -. In tutti questi mesi di emergenza, Comune e Regione non hanno mosso un dito».

