Protesta ieri a Gemona contro la chiusura temporanea del punto di primo intervento. Ha già superato la soglia delle 1.000 firme la raccolta di sottoscrizioni: una lettera aperta in cui i cittadini del territorio del gemonese esprimevano il totale dissenso contro la decisione della Giunta regionale Fedriga di privare un'area vasta come quella pedemontana dell'unico servizio medico attivo per i cittadini in caso di emergenza-urgenza». La comunità «è molto preoccupata che in un periodo covidcentrico come quello che stiamo vivendo si rischi di dimenticare che la tutela della salute deve essere intesa nel complesso generale del termine, che comprende anche tutte le altre malattie di cui la popolazione soffre che purtroppo, indipendentemente dalla pandemia, non sono di certo scomparse». Molte sono le perplessità che lasciano «attoniti e sgomenti, come la decisione di chiudere di fatto in fretta e furia il punto di primo intervento (ex pronto soccorso) senza offrire soluzioni alternative, quale poteva essere ad esempio l'automedica. «È una vergogna scrivono i promotori - che tra l'altro non sia stata ancora istituita neanche a Tolmezzo dove era prevista dalla stessa normativa regionale».

