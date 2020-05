PROTESTA

CAVALLINO-TREPORTI Anche Cavallino-Treporti scende in piazza. Flash mob di protesa ieri a mezzogiorno in piazzetta della Libertà a Ca' di Valle. Ad uscire dalle proprie attività sono stati una trentina di commercianti, ristoratori e imprenditori del turismo.

Mascherina in volto e guanti, tutti si sono posizionati a distanza di sicurezza tenendo in mano le chiavi delle loro attività. A seguirli, da casa, altri 70 imprenditori usciti contemporaneamente dalle loro abitazioni con striscioni e cartelli di protesta. Ad essere realizzato è stato quindi un grande flash mob collettivo.

In ogni caso nessun assembramento, ma un forte invito al Governo a far ripartire la macchina del turismo, ripreso in diversi video che ora verranno uniti per formare un collage destinato a diventare il simbolo di una protesta allestita spontaneamente nelle ultime ore. «Per due mesi hanno detto i manifestanti siamo rimasti chiusi in casa per colpa della paura generata da questo virus. Ma ora è arrivato il momento di dire basta e di tornare a lavorare ovviamente con le giuste precauzioni. Chiediamo di riavviare le nostre attività per dare da mangiare ai nostri figli. Lo stato non è in grado di aiutarci a livello economico, per questo chiediamo di tornare al lavoro». E come accaduto anche nelle proteste allestite a Jesolo e Eraclea Mare, anche in questo caso gli imprenditori hanno ribadito la necessità di regole certe. «Da oltre due mesi hanno detto gli esercenti di Ca' di Valle le nostre attività sono chiuse. Qualcuno ha aperto con l'asporto, ma molti non incassano un euro da settimane. Continuiamo a non avere certezze per il nostro futuro, non sappiamo quando e come sarò possibile riaprire le nostre attività. Chiediamo delle certezze per poter lavorare».

A manifestare la propria solidarietà è stata la sindaca Roberta Nesto. «Per due mesi ha commentato i miei concittadini sono stati rispettosi delle norme e sono rimasti nelle loro abitazioni. Ora chiedono di riprendere le loro vite e di tornare al lavoro rispettando le norme di sicurezza». Questa sera a Jesolo, dalle 20 alle 21, i commercianti accenderanno le luci delle loro attività contemporaneamente. «Molte attività hanno aderito all'iniziativa spiegano gli organizzatori la data non è stata scelta a caso, oggi doveva iniziare la fase 2 ma molte attività sono ancora chiuse»

Giuseppe Babbo

