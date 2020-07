IL CASO

MESTRE «Chiediamo che i parenti delle persone ricoverate, soprattutto di quelle che sono costrette a restare a letto, possano tornare a incontrarle nelle loro camere, almeno un'ora al giorno».

«Purtroppo non è possibile. Ora come ora, in base alla normativa attualmente vigente, le visite nei reparti di degenza sono vietate. Vedremo cosa deciderà il governo a fine mese».

Dall'Antica Scuola dei Battuti arriva la richiesta di Massimo Scognamiglio, amministratore di sostegno di una signora non autosufficiente ospite da nove mesi della struttura assieme al marito, con il quale condivide la stessa stanza. La vicenda, ovviamente, va ricondotta alla situazione determinata dal Covid-19. Si ricorderà che per eliminare il rischio di contagio, un apposito decreto del presidente del Consiglio impedisce che gli anziani ricoverati nelle case di riposo possano ricevere le visite dei congiunti all'interno della struttura. In via Spalti è successo che per mesi i familiari siano andati a salutare a distanza i loro genitori o nonni, separati dal cancello vicino alla chiesa della Madonna della Salute dov'è stato anche installato un pannello protettivo in plexiglass. Il Dpcm, scaduto lo scorso 14 luglio, è stato prorogato fino al 31 prossimo e dunque vale ancora per 9 giorni. Nel frattempo, con apposita delibera, il presidente del Veneto Zaia ha previsto un allentamento della stretta, consentendo visite contingentate per mezzora, ma in sale comuni, sempre con tutte le precauzioni del caso, plexiglass compreso e previa sottoscrizione di un patto di corresponsabilità.

«Mezzora è niente dice Scognamiglio parlando anche a nome di altri congiunti di pazienti che si trovano nella medesima situazione Chiediamo che si possano reintrodurre le visite in camera, almeno per un'ora al giorno, per aiutare gli anziani a mangiare e lavarsi, per stare un po' in compagnia e superare quel clima di lontananza che giocoforza si è creato durante la pandemia. Nel nostro caso, i figli dei due coniugi sono pronti a sottoporsi a tampone tutte le settimane e ad adottare tutte le misure di precauzione che servono: dalla mascherina, ovviamente, alla visiera. È stato un periodo di lunga sofferenza per tutti. Abbiamo avanzato domanda alla direzione che ci ha risposto che queste sono le regole da seguire». L'Antica Scuola dei Battuti può vantare di essere finora struttura Covid-free, nel senso che non ha registrato nessun caso di contagio tra i suoi 350 ospiti, la maggior parte non più autosufficienti. «Comprendiamo le ragioni umane della richiesta, ma purtroppo non è possibile», spiega il presidente dell'Ipav, la super Ipab veneziana, Luigi Polesel, mentre il direttore dei Battuti, Andrea Zampieri, entra nel dettaglio: «Non c'è discrezionalità di scelta, la normativa vieta le visite nei reparti di degenza. Per ora non si può fare di più degli incontri contingentati».

Alvise Sperandio

