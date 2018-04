CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PROSSIMO AI SALUTIVENEZIA Sono gli ultimi giorni da prefetto di Venezia per Carlo Boffi. Il rappresentante dello Stato in terra lagunare, infatti, a fine mese andrà in pensione. Una breve (ma intensa) esperienza quella di Boffi in città, arrivato a Ca' Corner ai primi di gennaio del 2017 per sostituire Domenico Cuttaia, chiamato a Roma dal ministero dell'Interno per il ruolo di commissario straordinario antiracket e antiusura. In questo periodo di meno di un anno e mezzo Boffi ha dovuto fronteggiare l'emergenza migranti a Cona, riuscendo a...