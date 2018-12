CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PROSPETTIVEROVIGO «Il 2018 è scivolato via senza lasciare tracce significative, il 2019 potrebbe essere invece un anno con novità importanti per il Polesine».A tracciare una linea su quello che è stato e quello che potrà essere, è il vicepresidente di Confindustria Venezia-Rovigo, Michele Gambato, che sul passato ha un giudizio abbastanza netto, mentre sul futuro mette le mani avanti: «Sull'anno appena concluso si può fare una valutazione oggettiva, notando come l'unica variabile significativa per la nostra provincia è quella legata...