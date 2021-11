Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PROFILASSIVENEZIA Il vaccino antinfluenzale viaggia spedito presso i medici di medicina generale, per le categorie di assistiti che lo ricevono gratis; meno, invece, nelle farmacie dove vanno a comprarselo tutti coloro che, pur non rientrando negli aventi diritto, decidono comunque di farlo. La campagna è partita formalmente martedì, ma in realtà molti medici di base hanno giocato d'anticipo iniziando prima a prendere gli appuntamenti, che...