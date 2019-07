Proposte per l'estate: ecco il calendario musica, sport, escursioni e gastronomia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI APPUNTAMENTIBELLUNO (D.T.) Qualcosa da fare c'è sempre. Il Nevegal non rimane fermo. Anche se manca un'idea complessiva di sviluppo, un progetto di ampio respiro per il futuro, la stagione estiva ha sempre un po' di eventi in menù. Ci pensano gli operatori; si aggiunge anche l'associazione Amici del Nevegal e non manca all'appello neppure il gruppo sportivo di Nevegallika. Il mix sta tutto nel calendario che ha animato giugno, che sta riempendo luglio e che scandirà il ritmo di agosto e settembre. Passeggiate a tema, serate culturali,...