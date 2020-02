LE MISURE

TREVISO Un memorandum di buone pratiche: ecco quanto è emerso dalla lunga riunione avvenuta ieri a Ca' Sugana tra l'assessore all'ambiente Alessandro Manera e Diego Ganeo, leader del gruppo di cittadini Rocking Motion e ideatore della pagina Treviso clean&green. E tra le misure, un particolare accento sarà riservato a quelle riservate all'infanzia. «Vogliamo studiare insieme buone pratiche, la riflessione sulla piantumazione verde è stata particolarmente itneressante - conferma Manera - con i paletti e i limiti del pubblico, che funziona in maniera diversa dal privato, vorrei cogliere alcuni suggerimenti importanti, come ad esempio la piantumazione di sempreverdi che sono piante a forte abbattimento e a bassa manutenzione. Alcune cose potrebbero già essere inserite nella prossima ordinanza».

LE BUONE PRATICHE

Un incontro improntato a stima e collaborazione reciproca che porterà senza dubbio a mettere in condivisione alcune buone pratiche su una serie di temi caldi tra cui quelli riguardanti i green wall per assorbire le polveri sottili e i bonus caldaie. «L'assessore è stato molto disponibile, attento alle proposte che ho presentato e particolarmente interessato a svilupparle - conferma Ganeo - Tra i vari temi affrontati, si è parlato di incremento di alberi sempreverdi, di lavaggio delle strade, di misure volte a regolare la combustione di biomassa legnosa in chiave meno inquinante, di azioni mirate a tutelare i bambini in età d'infanzia». Treviso clean&green si è detta disponibile a predisporre un memorandum con proposte e buone pratiche per rendere proficua la collaborazione. Intanto, da oggi, avanti con il blocco. Non solo per il contrasto all'inquinamento, ma anche per imporre un cambio di passo di mentalità.

LA SITUAZIONE

«La situazione è drammatica - ribadisce Ganeo - Non tanto per il picco serale di 161µg/m3 (che ci porta a vincere per l'ennesima volta sugli amici cinesi: picco a Pechino 147µg/m3 e a Shenzhen 113µg/m3) quanto per il fatto che le concentrazioni non scendono più a livelli accettabili nelle ore centrali della giornata». Secondo Ganeo però qualcosa inizia a muoversi: non si punta più il dito al solo traffico veicolare ma, finalmente, si è compreso quanto il riscaldamento domestico di biomassa legnosa costituisca una piaga sociale catastrofica. «La dottoressa Cinzia Perrino, direttrice dell'Istituto sull'Inquinamento Atmosferico del Cnr, ha dichiarato che le giornate di stop al traffico incidono poco sulla qualità dell'aria, in linea con quanto già vi avevo anticipato».

LE STATISTICHE

Negli ultimi anni le statistiche evidenziano che il settore che più contribuisce al peggioramento della qualità dell'aria in Italia è quello del riscaldamento. «L'Italia è il principale utilizzatore di pellet in Europa. Questo è un problema che supera la dimensione comunale». La pagina Treviso clean&green ha avuto un picco di presenze: i cittadini vogliono capire ed essere informati. E anche sul tema del riscaldamento domestico Ganeo spiega come le risposte vadano cercate a livello regionale. Inutile infine cercare mascherine in farmacia e online: tutto esaurito. Chi si è premunito prima può girare senza grossi problemi. Per gli altri il consiglio è di limitare le uscite al necessario. Nuovo mese nuovi sforamenti. Il catino padano colpisce ancora e Treviso si conferma una tra le città con l'aria peggiore in Italia.

El.Fi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

