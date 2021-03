LA PROPOSTA

PORDENONE Una seconda (momentanea) vita per locali notturni e discoteche. Se la ripartenza della movida sembra ancora lontana a causa dell'emergenza Covid-19, i gestori dei locali da ballo non hanno ancora gettato la spugna. Anzi, hanno lanciato una proposta che, nel medio termine, potrebbe portare a dei benefici per la collettività. Il concetto è abbastanza semplice: destinare, in questo periodo di emergenza, gli spazi vuoti dei locali da ballo e non solo quelle (tra Pordenone e Lignano) ad aree all'interno delle quali vaccinare i cittadini contro il nuovo Coronavirus. Spazi idonei, che le aziende sanitarie potrebbero ricevere in affitto per un determinato periodo e all'interno dei quali, numero di vaccini permettendo, effettuare le immunizzazione di massa. L'idea è stata lanciata dal pordenonese Luca Calenda, rappresentante di Assointrattenimento per il Nordest, che spinge affinchè le vaccinazioni non restino al palo. D'accordo con i vari gestori dei locali, qualora ce ne fosse bisogno, ha messo sul tavolo una proposta: destinare gli spazi (ampi e riscaldati), per il momento inutilizzati, a locali all'interno dei quali effettuare le vaccinazioni». In attesa, ovviamente, che la movida possa ripartire e, quindi, ritornare alla quasi normalità. Nei giorni scorsi il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha convocato Assointrattenimento e le altre associazioni di categoria per ottenere suggerimenti operativi sulla effettiva capacità di una futura riapertura dei locali di spettacolo: suggerimenti operativi da consegnare entro il 23 febbraio.

L'IDEA

«Noi ci siamo fatti trovare pronti: negli ultimi 8 mesi, anziché lamentarci, abbiamo lavorato proprio per la futura riapertura ed insieme ad Uni, dopo intensi confronti e studi, abbiamo elaborato - spiega Calenda - un documento nel quale sono definite le linee guida sulle soluzioni da adottare nelle discoteche e nei locali di pubblico spettacolo per la protezione dei lavoratori e degli avventori, certificate da Uuni con la prassi di riferimento Uni/Pdr 95.4:2020. In un anno il Governo, nonostante continue sollecitazioni dei sindacati nazionali di categoria, è rimasto immobile, cieco di fronte all'agonia delle aziende dell'intrattenimento e sordo a tutte le richieste e proposte ricevute, non adottando alcuna strategia nè alcun adeguato provvedimento per la tutela del settore pubblico spettacolo. Tale atteggiamento è inaccettabile. A soffrire di questa immobilità decisionale, sono le nostre aziende, i nostri dipendenti e la nostra clientela». Calenda, riprendendo le parole del presidente nazionale di Assointrattenimento, Luciano Zanchi, è stato chiaro: «Le nostre aziende non producono mattoni o bulloni, non sono coinvolte in filiere produttive manifatturiere, ma offrono divertimento, svago, ovvero emozioni e non può essere paragonato ad altri settori produttivi strategici. La nostra strategica azione dovrebbe essere quella di intercettare i bisogni della parte di popolazione che intende svagarsi in sicurezza e permettere alla cittadinanza di avere una valvola di sfogo nel week-end dopo giorni di lavoro. Dovremmo essere quindi considerati dei fidati alleati del governo, un avamposto di legalità, anziché un comparto pericoloso e discriminato. Nei fatti l'azione dei governi a partire dal 2000 ad oggi, a colpi di norme amministrative, vessazioni fiscali e continui inasprimenti delle regole ha distrutto la capacità del settore di essere profittevole e quindi creativo, innovativo e ne ha di fatto significato l'inizio della fine in favore di attività abusive, che ognuno di noi può ricordare nelle piazze, circoli privati, locali di imprenditori scorretti che utilizzavano impropriamente le autorizzazioni di somministrazione di cui erano dotati organizzando intrattenimenti abusivi».

Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA