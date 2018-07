Pronto un occhio mobile per guidare con più serenità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI STRUMENTIPADOVA «È come avere un copilota che non fuma, non beve, non si droga, non si distrae e nemmeno prende sonno. È un terzo occhio sempre puntato sulla strada, che avverte il guidatore quando c'è qualche pericolo».Alessandro Finicelli, direttore generale di Autobynet, società del gruppo Intel, sceglie parole semplici per spiegare Mobileye, la telecamera che altro non è se non un Adas (sistema di assistenza avanzata alla guida), e che da settembre entrerà in commercio in collaborazione con l'Aci di Padova e potrà essere...