Pronto soccorso sotto pressione All'Angelo sale d'attesa protette

OSPEDALIMESTRE Tutti dentro, protetti dall'aria condizionata. Mentre fa caldissimo e anche per oggi le temperature sopra ai 30 gradi, l'alto tasso di umidità e il disagio fisico intenso non diminuiranno (e pure domani e domenica saranno giornate critiche), l'Ulss corre ai ripari per proteggere i pazienti che, in attesa di essere visitati, aspettano nel ballatoio dell'ospedale dell'Angelo, notoriamente luogo critico non appena batte il sole, figuriamoci in questa torrida estate. Il tutto, mentre a causa del grandissimo caldo il Pronto soccorso...