Pronto intervento sociale, 30 evacuati Il Pris in soccorso di anziani e disabili

IL BILANCIOVENEZIA In casa, di notte, senza luce né riscaldamento mentre l'acqua invadeva le stanze. Situazioni ancora più drammatiche se a subirle sono persone anziane, sole, invalide o malate che hanno dovuto abbandonare per qualche giorno la loro casa, in attesa che la marea si ritirasse. Di questo si è occupato il Servizio pronto intervento sociale (Pris) del Comune di Venezia, che nella notte del 12 novembre, mentre la città si difendeva dall'acqua che l'aveva invasa, veniva sommerso di segnalazioni. Attivati immediatamente Protezione...