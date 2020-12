L'APPELLO

FONTANELLE Servono tamponi rapidi, anche per sgravare i covid-point che in questi giorni sono oberati di richieste. «Noi siamo qui, pronti a fare il tampone rapido ai nostri assistiti che ne hanno la necessità dice Giovanni Pisani, coordinatore della Medicina di gruppo integrata di Fontanelle, Mansuè e Portobuffolè -. Solo che i tamponi ci arrivano in numero limitato. Lo disco con dispiacere, considerato che siamo tutti impegnati in una battaglia senza esclusione di colpi contro questa pandemia. Più di qualcuno l'avrà sentito quel luogo comune dei dottori che hanno poca voglia di lavorare. Non è il caso della nostra medicina di gruppo. Appena ne abbiamo avuto la possibilità, noi ci siamo organizzati subito per fare il test rapido. Siamo sette medici, ci prendiamo cura di una popolazione di oltre 12mila persone. È un peccato che ci siano giorni in cui i tamponi non riusciamo a farli perché ci proprio ci mancano i test rapidi. Con il risultato che i nostri assistiti sono costretti a rivolgersi altrove, andando ad ingolfare strutture che già hanno tantissimo da fare».

CONTRIBUTO ESSENZIALE

«Non c'è solo quest'aspetto. Essendo noi medici di famiglia, abbiamo in tempo reale il polso della situazione. Se un nostro assistito risulta positivo, grazie all'archivio informatico sappiamo come è composta la sua famiglia, se nel suo nucleo ci sono persone fragili o soggetti a rischio. In tempi brevissimi i soggetti coinvolti riescono a distanziarsi ed isolarsi, a tutela della salute dei loro cari. Quindi non è per piaggeria o per il gusto di rompere le scatole che domandiamo tamponi. Qualche tempo fa, dopo che li avevamo terminati, mi sono rivolto direttamente al direttore generale dottor Benazzi e i test sono arrivati. Lo ringrazio ma credo che le forniture dovrebbero avvenire con un maggiore automatismo, senza che vi sia la necessità di ricorrere al direttore generale una volta che i tamponi si sono esauriti».

LE RASSICURAZIONI

«L'Ulss 2 ha consegnato alla Medicina di Gruppo di cui fa parte il dottor Pisani la terza e ultima tranche Arcuri di tamponi. Stante la loro disponibilità a proseguire l'attività di screening senza corrispettivi aggiuntivi, l'Ulss 2 fornirà sistematicamente i necessari quantitativi di tamponi: già da domani ne verrano consegnati 200 circa - spiega il direttore Benazzi -. Al dottor Pisani e alla Medicina di Gruppo di cui fa parte va il nostro ringraziamento».

Annalisa Fregonese

