PRONTI AL VIA

TREVISO Centri estivi: sarà la settimana definitiva per definire la ripartenza. Dopo il Decreto Ministeriale che indica come data il 15 giugno e prevede un educatore ogni 5 bambini per la fascia piccoli, uno ogni 7 per quella mediana e uno ogni 10 per i grandi, e in attesa che venga ufficializzata la bozza dell'ordinanza regionale che potrebbe anticipare la partenza all'8 giugno, martedì il Comune di Treviso ha organizzato un incontro con tutte le cooperative, le associazioni sportive e i referenti dei grest parrocchiali per chiudere il cerchio delle diverse proposte e definire modalità e costi dei centri estivi comunali, gestiti anche quest'anno dalla Cooperativa Comunica. In modo analogo si sono mossi i municipi degli altri comuni, mentre per piscine, centri sportivi e fattorie didattiche sono già in corso le pre-iscrizioni. Ecco il ventaglio delle offerte dallo studio assistito ai percorsi di lingua all'outdoor nei parchi, la prima soluzione ai blocchi di partenza.

LE ATTIVITÀ

La cooperativa LaEsse ha puntato sullo studio assistito, attivando un programma di lezioni di recupero a casa, con un educatore per ogni ragazzo fino agli esami, e poi progetti in presenza due volte la settimana fino a settembre. Si tratta di un laboratorio educativo e di studio pomeridiano, promosso nell'ambito del progetto Kepler 5-14, sostenuto dall'impresa sociale Con i Bambini. Archiviato con successo il corso di formazione online per baby sitter, ora la cooperativa sta chiudendo il progetto di animazione di quartiere nei giardini condominiali e nei parchetti rionali. La Coop Comunica lavora su 3 piani. «Chiuderemo martedì nella riunione con il Comune il progetto dei centri estivi nella dinamica delle linee guida ministeriali e sulla base delle esperienze degli scorsi anni, con 8 plessi scolastici già prenotati che utilizzeremo soprattutto all'esterno, ma con la possibilità di un riparo in caso di maltempo» conferma il presidente Matteo Marconi. La partenza? Il 15 giugno ad oggi, ma potrebbe essere che la legge regionale anticipi all'8. Una questione da valutare sarà il costo. «Dipenderà da quanto potrà intervenire l'amministrazione, ma ritengo difficile poter mantenere i 39 euro dello scorso anno».

I CAMP

Mercoledì 28 maggio potrebbero intanto partire le cosiddette outdoor education, gruppi di bambini che fanno percorsi all'aria aperta nei parchi cittadini. «Abbiamo chiesto, tra gli altri spazi, la disponibilità di alcune aree dello Storga alla Provincia, del parco di Villa Giovannina a Villorba e Villa dei Moreri a Silea». Fattorie didattiche e percorsi in lingua inglese sono invece in agenda dall'8 giugno a Ponzano e San Biagio. Infine è quasi chiuso l'accordo con il centro sportivo la Ghirada per gestire a partire da quest'anno il summer campus dal 15 giugno. Su Villorba, infine, è in corso di verifica un programma di recupero studio, mentre il Rugby Villorba ha messo a disposizione gli spazi per attività sportive. L'associazione Sogno n°2 ha 80 iscritti in stand by e attende martedì di capire se potrà avviare il progetto di fattoria musicale suddiviso in 3 gruppi e abbinato ad un percorso di psicomotricità. La struttura dispone di uno scoperto di 4000 mq e di un orto Hanno 80 iscrizione in stand by.

LE PISCINE

Le piscine comunali sono pronte per partire il 15 giugno e fino al 10 settembre: tutto è stato articolato nel rispetto delle normative. «Avremo un educatore per gruppo senza alcuna turnazione e i numeri rispetteranno l'ordinanza. Come ogni anno i centri interessano i ragazzi dai 5 i 13 anni - conferma Roberto Cognonato, titolare del Natatorium - le attività prevedono la propedeutica in acqua e i laboratori all'aperto nei gazebo e, in caso di maltempo, in palestra. Quanto ai costi? Sarà difficile mantenere la tariffa degli scorsi anni ma, a fronte di un aumento pari al 30% per noi, ci impegniamo a un ricarico di massimo il 15%».

A QUINTO

Anche alla piscina di Quinto ripartono i centri estivi: la struttura ha iniziato ad accogliere le preiscrizioni. I corsi, pensati per bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 e i 14 anni, si svolgono in piscina e nei campi da tennis e calcetto in via Omobono Tenni di Quinto di Treviso. Una giornata tipo prevede l'accoglienza dei bambini presso i campi sportivi dalle 7 alle 9, attività ludico motorie e l'attività natatoria. Il rientro ai campi sportivi è previsto per l'orario di pranzo (tra le 12.30 e le 13) dove si può scegliere se mangiare un pranzo al sacco e proseguire con le attività pomeridiane di giochi e sport. Sul fronte dei Grest diocesani si attende il confronto con il Comune. «Sarà impossibile pensare al Grest nella sua accezione tradizionale - anticipa don Berardo Marconato, responsabile dell'attività per la Diocesi di Treviso - e i microgruppi comportano costi aggiuntivi che dobbiamo valutare insieme all'amministrazione. Siamo però intenzionati a sperimentare nuovi progetti per continuare a dare un supporto alle famiglie».

A PREGANZIOL

L'amministrazione ha creato un coordinamento tra le 10 associazioni che operano sul territorio, per offrire un ventaglio di possibilità che vanno dallo sport al grest parrocchiale alla fattoria didattica. L'assessore Susanna Errico vorrebbe chiudere un progetto per fasce d'età in modo da distribuire spazi e competenze. E la fattoria didattica Rio Selva con buona probabilità curerà la fascia delle scuole materne. «Abbiamo progettato il nostro centro estivo intorno all'idea Il pianeta che vorrei- spiegano gli organizzatori - Siamo pronti ad accogliere i bambini nel rispetto delle indicazioni legate all'attuale emergenza sanitaria con spazi aperti, gruppi contenuti, la natura che fiorisce. Crediamo che il nostro ambiente sia perfetto per tornare alla vita dopo la reclusione».

A VALDOBBIADENE

Ai blocchi di partenza l'8 giugno anche il Piscina Camping, il centro estivo in piscina che prevede acqua, gioco, creatività e socializzazione dedicato ai bambini dai 6 ai 15 anni. A Segusino invece attività per fasce d'età, gruppi piccoli potenziamento della parte motoria e spazi interni assegnati. Divisa in diverse sedi: oratorio, campo sportivo e colonia nella frazione di Milies. Così partiranno i centri estivi di Segusino il 15 giugno. Per poter predisporre il numero di educatori l'amministrazione richiede la pre-iscrizione entro il 28 maggio.

ODERZO

Anche Oderzo Basket è pronta a partire con i centri estivi. Lunedì 25 aprono le iscrizioni per le attività dall8 giugno al 31 luglio. «Sappiamo che sarà molto più complicato degli anni scorsi - dice la referente Silvia Marin - tuttavia la società Oderzo Basket ci tiene tantissimo a questiniziativa. Le famiglie ed i ragazzi ne hanno tanto bisogno». La fortuna della società sta nel poter disporre di spazi ampi. «Abbiamo il palasport - aggiunge Silvia Marin -. Sono state già acquistati i divisori per creare degli spazi per i gruppi. Abbiamo larea esterna, i campi da tennis e da calcetto». Tre sono le possibilità offerte: Giocando dai 4 ai 12 anni solo al mattino: Le tate di Sport Estate mattino e pomeriggio, sempre dai 4 ai 12 anni. Con la possibilità di utilizzare il bar/pizzeria delle piscine per il pranzo, oppure di portarsi da casa il pranzo al sacco. Infine il Camp, specifico per chi vuole avvicinarsi al gioco del basket o già lo pratica. «Ovvio che, a causa dellemergenza e delle linee-guida che dovremo rispettare, le cose saranno diverse dagli anni scorsi. Ma per noi limportante è dare un servizio» conclude Marin.

Elena Filini

(ha collaborato Annalisa Fregonese)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA