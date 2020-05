PRONTI A RIPARTIRE

BELLUNO Da qualche giorno Salvatore Coletti Bramante ha ripreso posto dentro la sua amata sala da tè. Il Lettherarium di via Mezzaterra torna a profumare di fiori ed erbe, a dispensare sacchettini di tisana e di infusi. L'immobile è stato come diviso a metà. Il titolare ha bloccato con un tavolo colmo di barrette di cioccolato l'accesso all'area del bar con le sedie e i tavolini e la gente è libera di stare nella zona del negozio, dove ci sono in bella mostra the, tazze, dolci, conserve e altre leccornie. Ma non basta. Salvatore da settimane ci pensa e ci ripensa, quanto accaduto è un segnale epocale che impone di fermarsi a riflettere. Ripartire come prima, lo dice e lo ripete, non ha senso. Il mondo dopo il Covid è cambiato e anche l'offerta si deve adeguare alla mutata domanda. Ieri è stata una giornata di lavoro così così, il giorno prima è andata meglio. In generale il passaggio in città è quello che è, i bellunesi sono felici della ritrovata libertà ma ancora restii a muoversi senza un motivo urgente. Tuttavia c'è voglia di cose buone e belle, di tè profumati e di ceramiche colorate dove gustarli. I prodotti sono scontati, verrà fatta una selezione su quali continuare a proporre, quasi tutti, e su quali invece non ordinare più. Anche gli scaffali verranno riorganizzati dando la precedenza ai vasi in vetro con le miscele. Intanto questo, ma il cambiamento sarà ben altro. Salvatore se lo sta disegnando in testa da qualche tempo, non è uno che si abbatte. «Sto pensando a come riorganizzare il lavoro, solo di bar non si vive perciò è necessario valorizzare la parte della vendita, in futuro spiega -. Sto pensando a collaborazioni esterne». (A.Tr.)

