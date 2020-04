FEDERMODA

PADOVA «Siamo pronti ad aprire lavorando come fanno i supermercati e i negozi di abbigliamento per bambini utilizzando tutti gli accorgimenti». Ad affermarlo Riccardo Capitanio presidente di Federmoda Ascom.

«I negozi per bambini sono stati riaperti si entra con guanti e mascherine in modo contingentato stessa cosa si può fare per l'abbigliamento adulti il rischio è che non possano riprendere l'attività circa il 30% degli esercenti oppure cercheranno di riaprire per abbassare definitivamente le serrande a fine anno - spiega - è stata persa un'intera stagione su base annua circa il 40% del fatturato».

Molto si discute sulla sanificazione dei negozi. «Su questo tema girano troppe notizie infondate, abbiamo interpellato il Ministero che ha risposto che per sanificazione si intende pulizia con disinfettanti alcolici, come gli ospedalieri, dei banconi fatta da personale interno - continua - abbiamo anche chiesto lumi sulla questione sanificazione degli abiti dopo eventuali prove la risposta è arrivata dal virologo che ha spiegato come si debbano provare i capi con la mascherina e dopo essersi disinfettati le mani ma questo è tutto. Dobbiamo però ripensare il sistema, il commercio di abbigliamento dovrà cambiare sarà più legato al digitale, il negozio, ad esempio, dovrà avere un catalogo online dove il cliente sceglie e arriva sapendo cosa vuole, si andrà in negozio su appuntamento e altre soluzioni simili».

«Era una primavera perfetta viste le temperature per vendere molto, speravamo di aprire il 4 maggio invece ci hanno portato al 18 in pratica avremo forse una decina di giorni ma in realtà la stagione è sfumata - afferma Barbara Franzin boutique Flor - io sono riuscita a far fronte a tutte le spese ma ormai avendo pagati tutto il dovuto non c'è più nulla, con cosa hanno previsto che viviamo? I famosi 25.000 euro mi sono informata ma forse saranno fruibili più avanti nel tempo. Ho recuperato circa un 10% delle vendite utilizzando Instagram dove le clienti potevano scegliere, mi contattano e consegno il capo a casa. Cosa che ho scoperto si poteva fare, dopo consulti con commercialista e avvocato, solo un paio di settimane fa. In ambienti piccoli poi è più facile tenere sotto controllo sanificazione e ingressi contigentati, ma noi siamo chiusi mentre molti supermercati vendono abbigliamento nel reparto dedicato. Non mi pare equo».

Segnalazioni sulla vendita di capi nei supermercati, sono giunte anche a Federmoda. «Siamo pronti a ripartire anche perché si muove tutta la filiera se alziamo le serrande, sperava nel 4 maggio che il mio negozio compie tre anni invece dobbiamo aspettare ancora - racconta Giorgia Nicoletto titolare Gieffe Moda - la voglia di lavorare e impegnarsi c'è ma dobbiamo certo con tutte le accortezze ma nel mio negozio che è piccolo posso anche tenere tutto sotto controllo nel migliore dei modi sia per la sanificazione che per l'uso di guanti e mascherine. Ho scoperto da alcuni giorni, consultandomi col commercialista che posso portare i capi a domicilio, mi va bene anche questo modo di vendere ma dobbiamo lavorare, anche mio marito è partita Iva e abbiamo una bimba piccola. Nel frattempo ho affrontato tutte le spese affitto compreso, sono arrivati 600 euro, c'è il credito di imposta certo ma se non si lavora non si incassa».

L.M.

