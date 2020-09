VOTO CON POLEMICA

VENEZIA Prima giornata di voto di questa tornata 2020, ritardata di quattro mesi causa covid e segnata da una sostanziale mancanza del silenzio elettorale a causa dell'utilizzo intensivo dei social network che, a differenza di quotidiani e televisioni, sono difficilmente controllabili. Tutti i candidati hanno mostrato di aver votato in una giornata in cui le urne sono state aperte fino a notte, tenendo conto che c'è anche tutta la mattina di oggi.

Attraverso i social sono arrivate anche parecchie denunce da parte del popolo del centrosinistra e anche dei simpatizzanti della lista civica Terra e Acqua 2020 a proposito di presunte violazioni da parte del popolo fucsia in prossimità dei seggi elettorali.

MAGLIETTE SPILLE E BRACCIALI

Persone con braccialetti e spille della lista fucsia che sarebbero state troppo intraprendenti con gli elettori in fila sarebbero state avvistate in varie parti della terraferma. Fin dal mattino, all'apertura dei seggi qualche problema è stato segnalato a Favaro a causa dei braccialetti e dei rappresentanti di lista ritenuti troppo attivi.

«Anche all'Einaudi di Marghera - segnala un candidato alla Municipalità - problemi con i fucsia rappresentanti di lista troppo intraprendenti con gli elettori. La polizia li ha invitati a stare al loro posto e messo la protezione civile a dare indicazioni». Alla scuola Vecellio, i rappresentanti del centrosinistra hanno chiamato i carabinieri, così alla Guggenheim e alla Diego Valeri di Favaro. In viale San Marco si racconta di carabinieri che hanno allontanato bambini e genitori che giocavano a palla in maglietta fucsia davanti alle sedi di seggio.

ARIA DI DENUNCE

«Insomma - dice la portavoce del Pd - abbiamo raccolto una valanga di segnalazioni di irregolarità e presunti illeciti. Con tutti questi procederemo a fare una segnalazione al prefetto almeno di tutti i casi in cui sono intervenute le forze dell'ordine».

Anche dalla lista Terra e Acqua 2020 sono arrabbiati neri e annunciano denunce.

«I comportamenti al limite della legalità che si sono verificati ai seggi (in particolare Marghera Lido, con un candidato davanti ai seggi, e Campalto), con la necessità di intervento da parte delle forze dell'ordine - dice il portavoce verdeblu - rischiano di minare pesantemente la regolarità di queste elezioni. Sul rispetto delle regole non faremo sconti».

Ma da parte dei responsabili della campagna fucsia arriva una smentita categorica. «A noi non risulta nulla di tutto questo - dicono - né è stato organizzato qualcosa di proposito. Ma se i presidenti di seggio e i rappresentanti di lista hanno visto qualcosa di irregolare è giusto che lo segnalino».

Il Partito dei veneti annuncia un esposto in Procura, ma per i fatti precedenti: «Questa comunque è l'ennesima prova che in questa campagna elettorale si sta giocando sporco, a cominciare dai cartelloni elettorali comunali appesi negli spazi dei candidati regionali, segnalati ai vigili della settimana scorso, poi la violazione della par condicio sul dibattito televisivo su Televenezia, e infine con il ritardo che ha annullato il nostro comizio finale».

IL SINDACO A MOGLIANO

Ieri, intanto, il sindaco uscente Luigi Brugnaro è stato fotografato al momento del voto nel giardino della scuola primaria Dante Alighieri di Mogliano. È arrivato sorridente, poco dopo mezzogiorno a bordo di una bicicletta elettrica accompagnato dalla moglie. «L'unico augurio che faccio - ha detto - è che si rispetti il voto dei cittadini».

Michele Fullin

(ha collaborato Fabio Mason)

