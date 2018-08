Pronta la tregua con l'erario: cancellazione dei debiti arretrati fino a 100mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA Guai a chiamarlo condono. Parola d'ordine Pace fiscale, per consentire ai contribuenti in difficoltà con le tasse non pagate di rimettersi in regola con l'erario. La misura dovrebbe essere inserita nel decreto fiscale collegato che anche quest'anno potrebbe accompagnare la legge di Bilancio. Si stanno ancora studiando i dettagli anche per evitare, spiegano fonti al lavoro sul dossier, che l'operazione si sovrapponga alla rottamazione delle cartelle Equitalia ancora in corso. E, secondo i primi calcoli. si potrebbero ottenere...