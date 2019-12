Promossi e bocciati: i voti ai giocatori dell'Udinese

Chiude l'anno ed è tempo di pagelle in casa dell'Udinese. Il 2019 non è stato esaltante per i colori bianconeri anche se i 43 punti conquistati in 38 gare, da gennaio a dicembre, le consentirebbero un piazzamento a ridosso del decimo. Spiccano i tre cambi di allenatore. Tra i giocatori promossi a meritarsi un bel 7.5 è il portiere Musso: di gran lunga il più bravo. Si contano sulle dita di una mano gli errori commessi. È facilmente intuibile che a fine stagione sarà uno degli uomini mercato. Sufficienza piena per Okaka (9 gol), che spesso ha fatto il reparto offensivo da solo. Bene anche De Maio, che in difesa ha sempre fatto il suo, e De Paul che nello scorso campionato si era caricato l'Udinese sulle spalle, mentre quest'anno è diventato più umano. Ci sono poi altri giocatori che si sono guadagnati la pagnotta con una media voto più che sufficiente.

Le delusioni? Insufficiente Fofana. Ha dato la sensazione di essere un incompiuto. Ha grande qualità tecniche e fisiche, ma le mette in luce solo a intermittenza. Malino Ekong: bravo nel gioco aereo e nel dirigere la difesa. quest'anno è partito bene, poi si è reso protagonista di errori gravi. Balbettante anche Lasagna: 5 gol da gennaio a dicembre. Pochini in rapporto alle numerose opportunità. Deve migliorare nel dialogo con i compagni.

