PROMESSA MANTENUTAJESOLO Mare e lusso fronte mare, anche in zona rossa. Apertura annunciata e mantenuta. Si tratta dell'hotel Almar, l'elegante resort a 5 stelle del gruppo Hnh Hospitality che ieri ha inaugurato la nuova stagione. La notizia era stata comunicata due settimane fa, ieri l'apertura con l'arrivo dei primi clienti. Per il momento soprattutto italiani assieme a qualche straniero tra austriaci, tedeschi e svizzeri. In ogni caso...