«Innanzitutto bisogna capire quali sono i progetti, dal momento che ci troviamo in una zona sensibile». Daniel Alfreider, assessore provinciale alla mobilità e alle infrastrutture, della provincia di Bolzano segue con attenzione il dibattito Veneto attorno all'ipotesi di prolungamento dell'Autostrada A27. «Chiariamo subito che il passaggio in superficie è impensabile, attraversare le valli in questo modo non è possibile. Se ci sono idee e proposte per un valico in galleria si può e si deve parlare. Diciamo che non è sbagliato parlarne ma dobbiamo pensare alle soluzioni». L'altro asse, di pari passo allo sbocco a nord dell'Autostrada A27, è quello ferroviario per il quale nel 2014 venne firmata una convenzione tra il governatore Zaia e l'Alto Adige per un collegamento su rotaia tra Cortina e Dobbiaco. «Dalle verifiche tecniche, sul fronte Veneto - spiega Alfreider - so che emersero dei costi importanti. E quindi questo è rimasto fermo. Nel frattempo però il dialogo con l'assessore Elisa De Berti e con la Regione Veneto è continuato con grande intesa e collaborazione. Così ci sono importanti lavori per la ciclabile e per il fondo per unire Cortina a Dobbiaco. La mobilità sostenibile è importantissima e noi ci crediamo».

Insomma i margini per intervenire potrebbero esserci. Spetta al Veneto sfruttarli e forse anche alla Provincia di Belluno dare un segnale.AZ

