«Progetto inadeguato, mi chiedo dove fossero»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(cdm) Mentre altri suoi colleghi architetti scendono in piazza per dire no al ritorno delle auto in via Mercatovecchio, Pierluigi Grandinetti sposa la scelta del sindaco Pietro Fontanini. Già per anni nel direttivo di Italia nostra (associazione di cui non fa più parte e che oggi scenderà in piazza contro la scelta del Comune) e già promotore di diverse battaglie (dalle antenne al degrado udinese), Grandinetti è stato consulente dei commercianti che hanno fatto ricorso al Tar contro il progetto della giunta Honsell («Tre moschettieri:...