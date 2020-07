LA DONAZIONE

PORDENONE L'ultimo traguardo benefico raggiunto dagli Amici del Cuore è rappresentato dall'acquisto e dalla donazione della strumentazione utile ad attuare il progetto Holter. Grazie alla raccolta di circa 80 mila euro (ma il valore commerciale del macchinario è di 100 mila euro), il sodalizio cittadino capitanato dall'instancabile Renato Battiston, che è riuscito a strappare alla ditta bolognese uno sconto di 20 mila euro, ha consentito alla Asfo di essere la prima realtà in Italia a essere dotata del complesso macchinario che mette in rete le Cardiologie di Pordenone, San Vito, Sacile, Spilimbergo e il Cro di Aviano.

OPERATIVO

Dopo una fase di sperimentazione, è diventato effettivamente operativo. Grazie a Holter infatti il paziente non deve essere più spostato da un ospedale all'altro, perché si può creare a un'archiviazione unica, realizzando una refertazione cardiologica standard unitaria con la possibilità di condivisione, lettura e consultazione dei tracciati cardiologici indifferentemente dalla postazioni ospedaliera in cui ci si trova. In tempo reale è possibile commentare e completare il quadro clinico. È possibile anche la lettura anche da remoto. L'Assemblea ha evidenziato ancora un volta la necessità di un ricambio generazionale, come ha spiegato Battiston: «Continuo a dire, da qualche anno ormai, che alcuni di noi avvertono segni di stanchezza. Fra questi mi ci metto anche io. È quanto mai necessario che forze nuove partecipino attivamente alla vita del sodalizio. Abbiamo bisogno di rimpolpare l'elenco dei soci. Per ottenere qualche risultato bisogna frequentare le Cardiologie dei vari ospedali del Pordenonese; solo il dialogo con le persone presenti nelle sale d'aspetto e nei reparti riusciremo nell'intento. Certo che anche la collaborazione del personale medico e infermieristico ha la sua importanza per ottenere un buon risultato. Chi si sente di dare una mano si faccia avanti». Dopo la relazione morale del presidente, sono stati approvati all'unanimità i bilanci consuntivo 2019 e preventivo 2020.

A.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA