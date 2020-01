Progetto da 8,4 milioni già finanziato per sistemare tutta la via della morte

S. MARIA DI SALA. Fate presto. Il grido dei residenti, fatto proprio dal sindaco Nicola Fragomeni, è di quelli che si sentono dopo le grandi tragedie: chiede di intervenire subito, di salvare vite, di fermare l'emorragia nella strada della morte. Traffico in aumento, nessun limite rispettato, incroci secchi, violenti, terribili. Un progetto per via Caltana c'è e ha mosso i passi decisivi proprio sul finire del 2019, dopo anni di stallo. A S. Maria di Sala non hanno problemi a darne i meriti alla Città Metropolitana: «Anzi - interviene il vicesindaco Alessandro Arpi - ora abbiamo la certezza che la messa in sicurezza si farà, grazie a un finanziamento consistente e mi domando chi sparava a zero, e ancora lo fa, sulla Città Metropolitana se ricorda che, con la vecchia Provincia, i contributi annuali se andava bene arrivavano a 10mila euro. La lungimiranza ci ha dato ragione, ora avanti con il progetto». Un bel progetto, da 8,4 milioni di euro: prevede la sistemazione di tutta via Caltana, dal centro di Scaltenigo fino alla Madonna Mora sulla Noalese, con una ciclabile e la messa in sicurezza degli incroci. Un finanziamento addirittura superiore alla prima versione (prima erano 6 milioni) perché la miglior soluzione, che riguarda la ciclabile, è stata individuata lungo il lato sud e questo lievita i costi. Ma non ha fatto abbandonare l'idea: il 29 novembre scorso, nell'incontro con i sindaci di Mirano e S. Maria di Sala, la Città Metropolitana ha dato l'ok e inserito l'intervento nel nuovo piano triennale delle opere pubbliche. Ancora Arpi: «L'input metropolitano è stato importantissimo e per noi che aspettiamo da decenni l'intervento sarà storico. Ora bisogna solo fare presto». «E' previsto - aggiunge il consigliere metropolitano Saverio Centenaro - che la Città Metropolitana stanzi 3 milioni, il resto sarà diviso tra i due comuni, leggermente di più per S. Maria di Sala. Lo scorso 17 dicembre abbiamo scritto ai sindaci per procedere e attendiamo la loro risposta. Noi siamo pronti: per quanto ci riguarda il cantiere può partire».

