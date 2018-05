Progetto con Ca' Foscari: mappe in cinese e itinerari dedicati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOVENEZIA Sono in arrivo le mappe turistiche in cinese. Lo ha annunciato l'assessore comunale al Turismo, Paola Mar, nel corso di un incontro a Ca' Farsetti con una delegazione cinese della Beijing Design Week e della città gemella di Suzhou, guidata dal vicesindaco di Suzhou, Jianchun Zhu, e accompagnata da Laura Fincato. L'amministrazione sta lavorando con Ca' Foscari per sviluppare itinerari tagliati apposta per il popolo cinese. «Venezia è forse il primo esempio in Europa di melting pot ha spiegato Paola Mar- ed è importante...